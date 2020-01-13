美中貿易情勢和緩 李詩欽樂觀看2020年景氣

電電公會13日舉行歲末感恩聯誼會，電電公會理事長李詩欽（右）、經濟部長沈榮津（左）均出席活動。李詩欽談及今年景氣展望時說，美中貿易戰傳出好消息，今年經濟情勢「比較樂觀」。中央社記者蔡芃敏攝 109年1月13日

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）2020總統大選結果出爐，電電公會理事長李詩欽今天表示，將持續反映旗下會員需求，並配合政策與政府密切合作；且由於美中貿易戰和緩，今年景氣「比較樂觀」。

台灣區電機電子工業同業公會今天舉行歲末感恩聯誼會，席開23桌，現場賓主盡歡，理事長李詩欽以「船歌」助興，經濟部長沈榮津也以「你是我的兄弟」一曲和廠商搏感情。

去年5月接下電電公會理事長的李詩欽致詞時表示，美中貿易戰為全球經貿掀起巨浪，不過，台灣把握時機，並為經濟注入全新動能，但若無人揚帆，船隻終究難以乘風破浪，「而揚帆的正是經濟部長沈榮津」。

沈榮津也在致詞時指出，感謝電電公會扮演溝通橋梁的角色，替產業反映一例一休等問題；由於美中貿易摩擦，台商重新布局生產基地，因此啟動台商回台方案。

他重申，目前政府在土地、水、電等暫時滿足台商需求，未來也將請台糖釋出土地，由工業局開發工業地，滿足企業對土地需求。政府會繼續努力拼經濟，與產業界一同共創雙贏。

談到未來景氣看法，李詩欽受訪時表示，美中貿易戰傳出好消息，雙方將在近日簽署第一階段貿易協議，預估可緩和貿易戰局面，今年經濟情勢「比較樂觀」。

蔡英文總統以871萬票贏得2020年總統大選，外界關注兩岸關係進展，媒體問及電電公會未來是否將對兩岸與國際關係、及財經政策提供建言。

對此，李詩欽低調表示，選舉激情過後一切也回歸正軌，對大選結果「正面看待」，未來公會會持續配合政府政策，與經濟部密切合作，並反映會員需求。

從2000年起，電電公會以「城市競爭力」、「投資環境力」、「投資風險度」、「台商 推薦度」的「兩力兩度」評估模式，探析中國大陸台商投資密集城市的投資環境與投資風險，但去年喊停，不再對外發布。

中小企業總會理事長李育家今天則是透過新聞稿指出，大選過後，期盼看到執政黨與在野黨能捐棄成見，恢復兩岸對話交流，尤其中國是台灣的重要市場之一，相信政府有足夠的智慧化解兩岸關係，以協商代替對立。（編輯：林孟汝）1090113