M17集團打通跨平台虛擬點數 有助成本優化

（中央社記者吳家豪台北16日電）直播媒體與社交娛樂影音集團M17今天宣布，2019年已發放超過5億美元（約新台幣149億元）的虛擬禮物，且已推出可在集團跨平台使用的虛擬點數，有助於集團營運優化成本。

M17集團共同創辦人暨執行長潘杰賢表示，過去數年，M17一直努力為直播主與用戶們建立社交生態系統，目前達到的成績，為團隊的努力以及在市場的領導地位打下一支強心針。他相信在直播和社交娛樂領域，M17還有許多的發展空間。

除了持續朝多元化直播內容發展，M17集團旗下多平台包括17 Media、17 Live、MeMe Live和LIVIT等已推出可跨平台使用的虛擬點數，預期將整合集團內各品牌的支付方式，並在集團營運上發揮成本優化的效果。

此外，M17集團旗下直播電商服務HandsUP也快速成長，自2019年4月上線以來，已擁有近7000個商家，且進一步將市場擴展到日本、泰國和越南。

展望2020年，M17表示，集團目前在日本和台灣擁有超過65%的直播市場占有率，今年將透過深化多元內容及整併其他平台的策略，加速集團成長及深化在亞洲的經營，並繼續拓展到香港、美國、中東等國際市場，擴大海外布局。（編輯：張均懋）1090116