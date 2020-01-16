數位新創角逐準獨角獸機會 1/18決選

（中央社記者廖禹揚台北16日電）外貿協會與世界公民智庫等單位攜手培育數位新創獨角獸，18日將選出6家新創事業，前往以色列對接世界級企業與加速器，目標5年內在美國IPO（首次公開發行）。

中華民國對外貿易發展協會、世界公民智庫、遠傳電信、福邦證券、美商栢誠國際共同主辦的「2020世界之星：數位新創事業決選」將於18日在台北國際會議中心登場。

外貿協會表示，共有128家新創業者從去年11月開始參與選拔，從初選中脫穎而出的14家業者將角逐6個「準獨角獸」名額，將於5月前往新創之國以色列，對接世界級企業及加速器，世界公民智庫也會協助業者在5年內於美國IPO。

決選當天請到廣達集團董事長林百里分享台灣數位國家轉型策略，外貿協會秘書長葉明水發表「台灣新創生態細現況及外貿協會推動新創策略做法」，駐台北以色列經濟貿易辦事處代表處長藍子律（Tslil Lahav）也將到場。

外貿協會在全球63個據點積極開發案源，不僅協助台灣新創拓展海外，也引進國際新創，協助台灣企業技術升級，本次進入決選新創領域涵蓋金融科技、人工智慧、生技醫療、物聯網等。

外貿協會表示，本次決選將由台大經濟系名譽教授林建甫、遠傳電信策略長李聖珉、八達創新科技董事長姚立和、Gartner台灣區總經理廖銘仁、宏盛建設總經理陸永富、和通創投資深副總經理張人壽及領濤新創董事長楊正秋擔任評審。數位國家總會常務委員田德揚、福邦證券董事長林火燈及台大工管系教授游張松將擔任評委。（編輯：張均懋）1090116