兆豐金董事長：台商回台投資可帶動有感經濟成長

（中央社記者劉姵呈台北19日電）兆豐金控董事長張兆順今天表示，去年是辛苦的一年，但兆豐仍創造了獲利佳績，今年年終獎金「不會比去年差」。他也預估，今年景氣將持平，但台商回台投資可望帶動台灣「有感的經濟成長」。

兆豐銀行今天中午舉辦大型聯合尾牙，集合總行、北部及桃竹苗地區分行共4000多名員工參與，席開400桌，共送出5台汽車大獎及總獎金新台幣1400萬元。兆豐金控董事長張兆順開場便率領12位高階主管，穿著黑色風衣、騎乘滑板車出場，而張兆順則騎著Gogoro機車亮相。

張兆順致詞時表示，為了完善建立洗錢防制制度，去年是最辛苦的一年，但整體金控全年稅後獲利還是達到289餘億元，其中兆豐銀行就貢獻了約246餘億元的獲利，非常不簡單。

張兆順補充，未來所有的分行都將依照美國標準去執行，目前相關機制已經建立，防洗錢階段任務已完成，預估今年在洗防成本可望下降，比去年省下10億元。

去年兆豐銀發出了8個月年終獎金，今年獲利達標，他也表示，今年的年終獎金與加薪幅度都「不會比去年差」。

另方面，對於2020年景氣看法，張兆順預估，「我看是會持平」，儘管美中貿易戰已經暫時告一段落，不過還沒有完全消除，未來可能還會有科技戰、貨幣戰等，可能都會進一步影響。

不過，他卻相當看好台灣今年經濟發展。張兆順指出，台商過去的資金都在海外，但美中貿易戰事件、政府鼓勵台商回流，讓台商的錢都回到台灣投資，「目前已經達到8000餘億元，預估會帶動台灣今年的經濟成長。」

各機構也都調高今年的經濟成長率預估值，他認為，今年有台商回流的利基，台灣經濟成長表現不會差。

張兆順進一步說明，「因為只要台商一回台投資，產業就會升級，進而帶動就業機會與消費，過去產業空洞化也會補起來，產業鏈也會更加完整，邁入一個全新的階段。」

他認為，過去出口所帶動的經濟成長率，民眾是無感的，但這次台商投資所帶動的經濟成長率是全面的，民眾會有感，當然也包括可刺激銀行業的獲利。（編輯：趙蔚蘭）1090119