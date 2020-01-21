惠譽：2020金控展望穩定 獲利貢獻主要來自銀行

（中央社記者劉姵呈台北21日電）國際信評機構惠譽今天發布報告指出，預期2020年整體銀行業獲利將些許下降，但在製造業回流及私人投資加速成長等因素下，台灣經濟將穩定成長，且銀行子公司仍是主要獲利貢獻者，挹注金控穩定表現。

根據惠譽的「台灣的銀行控股公司之槓桿與展望穩定報告」，預期台灣的金控普通股權益雙重槓桿比率（DLR）將維持穩定，呼應了惠譽對於台灣銀行業與其控股公司2020年穩定的產業及評等展望。

報告指出，受評的銀行控股公司包括中信金控（BBB+/穩定/bbb+）、永豐金控（BBB+/穩定/bbb+），以及台新金控（BBB/穩定/bbb），皆受惠於營運子公司穩健的獲利表現，控股母公司因而可得到子公司較高的股利，2019年獲利表現強勁。

截至2019年9月底止，整體銀行控股公司的平均普通股權益DLR維持穩定為115%，報告中提到，若母公司持續受惠於子公司穩健的獲利表現，將為2020年銀行控股公司的普通股權益DLR，提供較穩定的支持。

報告表示，由於受惠於銀行與非銀行子公司的獲利成長，3家受評的銀行控股公司淨利總額在2019年成長21%。其中，人壽與證券等非銀行子公司，在業務上持續擴張以及有強勁的投資收益，對金控母公司的淨利也有強勁的貢獻。

惠譽預期，2020年整體銀行業獲利將些許下降，主要是因為保險產品較高的法定準備金，將削弱財富管理手續費的收入，及銀行信用成本將從較低的基期溫和上升。

然而，惠譽預期，在製造業回流以及私人投資加速成長等因素下，台灣經濟將穩定成長，並支撐銀行業在未來穩定的表現，而銀行子公司仍為金控獲利的主要貢獻者，以致於金控將維持穩定的表現。

報告另提到，台灣的銀行控股公司在近年尋求透過併購與擴張非銀行業務以實現多元化營運模式，儘管可增強了子公司的個金市場地位，以及投資商品的多樣化，但此策略需要的資金卻使銀行控股公司的槓桿比率升高。

惠譽指出，台灣人壽（BBB+/穩定）對中信金貢獻比例從2016年的18%提升至2019年的30%，不過中信金的普通股權益DLR也同時由2016年的118%提升至2019年9月的126%，因此中信金的評等比其銀行子公司中信銀（A/穩定/a）低兩個評級。

惠譽認為，在所有條件相同的情況下，非銀行子公司對金控母公司獲利的貢獻將不會有顯著的改變，除非有大型的併購案，但在未來2年內，預估發生的可能性較小。

而此情況將持續支持受評金控穩定的普通股權益DLR以及其評等，金控評等與其銀行子公司評等的級距取決於控股公司的普通股權益DLR和其他相關因素。（編輯：楊玫寧）1090121