鑫創布局5G與車聯網 2020年業績拚增逾2成

（中央社記者吳家豪台北21日電）車載電腦系統製造商鑫創電子今天舉辦尾牙晚會，董事長暨總經理許育瑞看好在美國和日本專案的貢獻下，2020年業績將成長超過20%，同時將擴編研發人力布局5G及車聯網應用。

鑫創受惠於歐美積極發展無人自駕公車、智慧交通，以及警車自動車牌辨識系統需求成長，2019年全年營收達新台幣3.72億元，年增9.41%。

許育瑞在尾牙晚會致詞表示，2019年對鑫創是意義重大的一年，在成立10週年成功IPO上櫃，雖然受美中貿易戰影響，去年營運目標僅達成93%，但業績成長近10%。展望2020年，期望業績能有20%以上的成長。

許育瑞指出，今年成長主要來自美國和日本地區，去年洽談的專案將於今年起陸續出貨，其中與東京奧運相關的無人觀光巴士專案預計將在第2季底前開始出貨，推算美國與日本市場合計將貢獻今年營收約30%。

因應未來營運成長空間需求及節省租金支出，鑫創日前公告董事會決議擬以不超過5500萬元購置自用廠辦。許育瑞說，鑫創目前員工約45人，為布局5G及車聯網應用，今年將擴編人力10%至15%，其中研發人員預計增加10人。

由於美中貿易戰利空淡化、客戶陸續回流，許育瑞認為今年第1季鑫創業績將優於去年第4季，並預期今年第2季和第4季業績將達到全年高峰。（編輯：趙蔚蘭）1090121