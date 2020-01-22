台灣微軟實習鼓勵做中學 施立成：勿眼高手低

台灣微軟從2004年開始推動「未來生涯體驗計畫」，每年提供約100個實習名額，幕後推手之一的微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成說，實習生以小組和專案形式工作，要真正扎實的從做中學。中央社記者吳家豪攝 109年1月22日

（中央社記者吳家豪台北22日電）台灣微軟從2004年開始推動「未來生涯體驗計畫」，每年提供約100個實習名額，微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成提醒，魔鬼藏在細節裡，實習生應該多從做中學，避免眼高手低的心態。

台灣微軟的「未來生涯體驗計畫」不限學校且不分科系，每年提供為期1年，超過25個部門、約100個實習名額，透過各項活動企劃、職能訓練、公司內部提攜制度，為年輕人培養正確的工作態度及技巧。15年來這項計畫培育出超過1000名人才到各大企業就職，更創立超過40家新創公司。

「未來生涯體驗計畫」幕後推手之一的施立成接受中央社專訪表示，2004年時開放實習的台灣企業不多，外商也只有少數提供暑期建教合作機會。台灣微軟當時評估後，決定把國外的實習制度引進台灣，是台灣第1家提供1年實習的公司，讓年輕學子與大專在校生有體驗職場與成長的機會。

施立成說，台灣微軟從計畫一開始就提供1年的實習時間，是考慮到暑期實習提供訓練的時間不足，給學生的幫助不大，一旦結束暑期實習進入正式職場，學生往往會產生落差感。

即使已有越來越多企業提供實習機會，但提供1年實習時間的公司還是不多。施立成強調，台灣微軟的實習計畫是真正進入部門，以小組和專案形式工作，要真正扎實的從做中學。除了硬實力之外，還必須具備軟實力，例如個人特質是否有熱情和創意，以及能否進行團隊合作等。

不過，仍有學生加入台灣微軟的實習計畫後，發覺不如自己想像，總是在做瑣碎的工作。施立成認為，最近幾年學生接觸的資訊比較多，有些自己的想法，但是站在職場角度來看，不免有些眼高手低。

他表示，台灣微軟實習計畫在職前訓練都會說明，不可能讓實習生在實習階段變成決策者。他建議實習生要調整心態，從小事情裡找到真正可以投入和發揮價值之處，因為「魔鬼藏在細節裡」，即使是微軟舉辦的產品發表會透過QR Code快速完成報到，都藏有很多學問，只要願意動手做，一樣可以學到很多。

除了實習生原本負責的工作之外，台灣微軟在1年實習期間也提供很多其他的專案機會，如果實習生覺得原本工作已很熟練，可以主動爭取其他專案。

針對未來想參加實習計畫的學生，施立成建議，首先要展現熱情，包括履歷和面試都要讓微軟看到能對實習專案有什麼貢獻；其次是展現人際溝通的能力，微軟有時會透過團體面試，了解受試者應對壓力的方式。

台灣微軟實習計畫的畢業生之中，也不乏有青年創業家；77年次的黃思婷於24歲創業，目前擔任精品代理商義米花品牌總監。她回想大一時參加台灣微軟的「未來生涯體驗計畫」，最大的啟發是做事的執行力，例如實習期間第一次擔任活動主持人，雖然很緊張，卻在同屆實習生的鼓勵下順利完成，讓她了解遇到事情就是要克服，才知道自己的能耐在哪，因此她也鼓勵自己的孩子多嘗試。

曾參加過選美、也當過廣告臨時演員的黃思婷說，小時候的志願是「不工作」，沒想到有一天會自己創業，有很多機緣，也遇到不少貴人。她建議實習生別把微軟實習計畫當成夏令營，而是要真正在這份工作做到最專業的表現，因為能加入實習計畫的學生們都很優秀，永遠要提醒自己「人外有人，天外有天」。（編輯：楊凱翔）1090122