5G時代即將來臨 使用者體驗左右娛樂產業命運

（中央社記者吳柏緯台北29日電）5G力拼在今年下半年商轉，而除了一般的通訊服務外，首波的應用聚焦在娛樂、遊戲產業。產業分析師觀察，能否提供較好的使用者體驗將左右5G娛樂產業發展的命運；預估台灣5G用戶的大幅成長期會落在2021年的上半年。

台灣5G頻譜釋出的第一階段數量競標在1月16日告一段落後，2月下旬將進行第二階段位置競標，一舉搶下3.5GHz的90MHz頻寬及28GHz的600MHz頻寬的電信龍頭中華電信表示，將照原先計畫於第3季開通5G服務。

5G是指第五代行動通訊技術（5th generation mobile networks, 5G），具有超高速、大連結、低延遲等3個特點，其中尤以高速傳輸備受期待，號稱速度比4G快100倍，下載兩小時電影只需3秒鐘。

資策會產研所資深產業分析師鍾曉君受訪時指出，雖然在談5G應用時，不少人都會提到工具機、遠端遙控等垂直場域整合，但是這些詞彙距離消費者太遙遠，而且實際開始應用也還需要一段時間，因此反倒是娛樂、媒體與遊戲這一類與消費者較接近的產業，將會是搭上5G應用首班車的產業。

一名資深遊戲產業分析師告訴中央社記者，台灣的遊戲產業早就嗅到5G產業帶動的娛樂商機，因此不少知名的遊戲企業都在這一兩年開始投入相關的技術與產品開發。他說明，台灣的行動遊戲市場蓬勃發展，用手機玩遊戲是一件很普遍的事情，在這樣的人口基礎之下，對遊戲業而言確實是很好的沃土。

分析師指出，5G的「快速」、「低延遲」等特性，不只將強化現行的手機遊戲，結合雲端技術而發展的雲端遊戲，也將在5G時代來臨，搶攻遊戲市場。雲端遊戲的機制是將遊戲存放在雲端，用戶只要透過5G網路連上雲端，就可隨時隨地在手機上玩想玩的遊戲，便利且快速，並可改善以往手機遊戲常見的延遲問題。

這樣的市場前景也促使Google在去年底推出Stadia雲端遊戲服務，將所有的資料全部存進雲端的資料中心，消費者不須下載遊戲，可直接在行動裝置上隨選遊玩，也可將遊玩過程分享或錄製，同步上傳到YouTube。

然而雖然遊戲產業結合5G應用的前景看好，但是應用在娛樂產業中，最大的挑戰是「使用者體驗」，業者如何端出夠好的服務內容，讓消費者心甘情願掏錢購買服務，恐怕是另一個挑戰。

這名遊戲產業分析師以Stadia為例，電信業者的網速會影響到使用者的體驗，此外，不同的遊戲類型玩家對於速度、延遲性的需求也不同，要如何滿足不同玩家的需求也是一大挑戰。

韓國的5G商轉至今一年，卻在去年下半年用戶數才有比較明顯成長。台灣經濟研究院產業分析師郭明洲說明，雖然韓國的5G在去年初開始商轉，然而初期由於基地台覆蓋率不足，造成網速不如預期使得使用者怨聲載道。經過約半年努力，隨著基地台覆蓋率上升，民眾才會慢慢地感受到4G與5G的差異，進而養成使用習慣。

台灣在今年5G釋照，電信業者力拼下半年商轉，不過對照韓國經驗，郭明洲認為，台灣5G用戶的大幅成長期應該落在2021年的上半年。

鍾曉君坦言，對於業者而言，如何做到「明顯的差別」是未來在發展這類針對一般消費者，而且在4G時代就存在的服務類型，必須面對的。

她說明，未來5G的資費已經預期會較目前4G更高，而且要升級5G必須重新購買手機，因此首度踏入5G的門檻確實不低，而當消費者花了這麼多的錢投資之後，追求的恐怕不會只是快而已。

鍾曉君以影音串流服務為例，若在4G時打開影片時要等兩秒才能看到，而在5G時代則是一打開就可以看，雖然變快了，但是對於消費者而言，這樣的差異是否真的需要另外花大錢投資。除此之外，若有些針對普通消費者所推行的新形態應用是必須要額外付費，恐怕也會影響使用意願，進而影響產業發展。（編輯：林孟汝）1090129