綜所稅首度可無卡申報 2大新措施5月上路

（中央社記者吳佳蓉台北29日電）今年5月申報綜所稅，除有長照扣除額等減稅利多，申報也將更方便，財政部表示，將新增2大措施，包括導入手機行動身分認證技術及開放民眾可至超商取得「查詢碼」，讓民眾享受「無卡申報」便捷。

財政部統計，近年綜所稅採網路申報的比重越來越高，至2019年5月占總申報件數已達94.38%，普及主因包括申報方式便利、安全，即使不出門在家24小時都能進行等，加上報稅系統不斷優化，除需下載的電腦版申報軟體，2019年起也全面開放Web版線上報稅系統，不論Windows或Mac作業系統均可順暢使用，統計當年共有85萬戶使用，盼今年使用量可年增3成。

網路報稅雖然已經相當方便，不過，從民眾體驗出發，申報過程中唯一依舊卡卡的環節就是「讀卡申報」，基於身分認證需要，民眾還是得用自然人憑證或已註冊健保卡登入，過程中還得找出平常不太使用的讀卡機、插卡、安裝驅動程式。

不想用自然人憑證或健保卡申報的民眾，雖可選擇以身分證字號加戶號並搭配「查詢碼」的方式，認證身分登入及查調所得，但不像戶號只要翻翻戶口名簿就知道，「查詢碼」通常需要到國稅局臨櫃查調或有收到紙本稅額試算通知書才能取得，並不方便。

為跨越讀卡申報的限制，更符合目前民眾日常數位科技使用方式，財政部表示，今年5月申報綜所稅，將推出2項新措施，讓綜所稅首度可「無卡申報」。

財政部表示，第1項措施是確定將導入內政部的「台灣行動身分識別服務」（ TAIWAN FidO），把過去「讀卡認證」的環節，改為以手機進行生物辨識認證，如指紋掃描、Face ID；只有首次進行手機綁定作業時，需要用到讀卡機及實體自然人憑證，之後只要以手機APP掃描報稅網站上QR code，即可掃碼登入，免再使用讀卡機及實體卡片。

財政部官員說，首先民眾要上「TAIWAN FidO 臺灣行動身分識別」網站，使用讀卡機及自然人憑證認證註冊，讀卡完確認身分後，網站會產出一組專屬QR code，民眾只要在手機上下載「T-FidO」APP，以APP掃描QR code即可。

為確認手機使用者身分，APP會要求民眾輸入生物辨識資訊，如指紋或Face ID，輸入後就算完成綁定程序，但可放心，生物辨識資訊不會上傳出去、離開手機；完成後，未來民眾使用自然人憑證線上報稅時，只要點選「行動憑證」登入選項，搭配手機上的「T-FidO」APP掃描QR code即可快速完成登入。

財政部官員補充，2019年11月地價稅申報已率先採用行動身分識別技術，使用申報件數約4857件，評估後認為安全、順暢，確定將擴大至今年4月的使用牌照稅，以及5月的綜所稅及房屋稅申報適用。

財政部指出，第2項新措施為開放民眾可至統一、全家、萊爾富及OK便利商店等四大超商取得「查詢碼」，透過超商的多媒體事務機（KIOSK），如i-bon等，以自然人憑證或已註冊健保卡認證，可取得「查詢碼」。

財政部說，有了「查詢碼」後，搭配「身分證戶號加戶號」的方式登入，可下載所得及扣除額資料，過程中不需使用到讀卡機，提供不適用行動身分辨識服務的民眾，另一種「無卡申報」的選擇。（編輯：郭萍英）1090129