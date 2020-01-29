武漢肺炎衝擊市場信心 專家估新台幣回檔修正

（中央社記者潘姿羽台北29日電）武漢肺炎疫情延燒，衝擊全球金融市場信心，對於匯市開市在即，央行官員表示，將密切關注市場變化，看看有無不正常的波動，外匯專家李其展則認為，新台幣強勢格局可能會隨台股修正，但不至於反轉。

武漢肺炎確診病例數持續增加，除了中國，台灣、日本、南韓、美國境內都出現確認病例，衝擊投資人對經濟信心，美股、日股均受波及。

隨著春節假期結束，30日將正式開工，股匯市也一同開市，對於開市行情，李其展認為，亞股格局偏弱，台股料將隨之修正，新台幣則受股市下殺帶動，加上泰銖重挫、離岸人民幣貶值，也會有一波回檔走勢。

李其展表示，新台幣先前升值很多，「適度回檔也是合理」，不過他強調，新台幣匯率應該是隨股市修正而走貶，目前看來僅是短暫情況，而非就此走向「長空」，現在還看不到顯著反轉的跡象。

匯市開市在即，今年春節期間，多了武漢肺炎疫情延燒這項變數，使得市場格外關注明天的股匯市波動；而中央銀行一如既往，過年期間，從央行總裁楊金龍至局處主管，仍至辦公室加班，緊盯國際金融市場的變化。

對於武漢疫情延燒，可能影響台灣股匯市，央行官員表示，將密切關注國際金融市場變化，以及台灣的匯率波動；不過央行維持一貫立場，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，若有不規則因素如短期資金大量進出，導致匯率過度波動或失序變動時，將本於職責維持外匯市場秩序。（編輯：林興盟）1090129