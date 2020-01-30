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首頁 / 產經

6項消費者信心指數均上升 耐久財購買最樂觀

最新更新：2020/01/30 11:23

（中央社記者吳柏緯台北30日電）中央大學台經中心今天發布1月消費者信心指數（CCI）為85.30點，6個子指標均呈現上升；其中房市信心指標是唯一跨過100點，呈現樂觀的指數。

1月CCI為85.30點，較上月增加1.02點，家庭經濟狀況、購買耐久財、就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機、物價水準指標等6項子指標均上升。不過，若從絕對水準評估，僅有購買耐久財指標跨過象徵樂觀的100點，來到112.25點，較上月上升0.6點，指數為147個月以來最高。

進一步分析6項子指標的上升幅度，台經中心指出上升幅度第一的指標為投資股市時機，1月的指數為68.10點，較上個月上升2.5點；上升幅度第二的指標是就業機會，1月的指數為86.7點，較上個月上升1.25點；上升幅度第三的指標是「國內經濟景氣」，1月的指數為93.85點，較上個月上升0.75點。

至於家庭經濟狀況、國內物價水準的指數分別為97.50點、53.40點，較12月的調查結果各自上升0.7點與0.35點。

1月的消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦，調查期間為109年1月19日至23日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2766位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：鄭雪文）1090130

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