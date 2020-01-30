武漢肺炎疫情延燒 PCB股價重挫

（中央社記者江明晏台北30日電）武漢肺炎疫情延燒，多家台商PCB大廠在中國湖北、江蘇等地生產，均配合延後復工政策，市場憂心營收難逃影響，多家指標型PCB個股如健鼎、定穎、臻鼎跌停，台郡、華通等股價重挫。

武漢肺炎疫情延燒，空襲台股開紅盤走勢，指數重挫600點，PCB族群因為多在中國生產，股價遭逢賣壓，楠梓電、金像電、欣興、健鼎、定穎、臻鼎等均打入跌停。

健鼎生產據點分別位於江蘇無錫及湖北仙桃，目前並無任何員工感染，各廠區已啟動應對措施，包括進廠前量測體溫、噴灑防疫物資、宣導健康衛生需知，以因應接下來的疫情挑戰。

健鼎對中央社記者表示，目前首季正處淡季，本就因春節工作天數減少，加上客戶端需求自高峰下滑，此時稼動率本來就低，而江蘇廠產能約占80%，估10日復工，仙桃廠則預估13日或15日可復工，但若疫情擴大，江蘇廠至少能調度支應，對客戶供應可維持，因此整體觀察，除了開工延後少10日左右的營收貢獻外，市場產能供應應無虞。

定穎生產據點分別位於江蘇省昆山市及湖北省黃石市，目前無員工感染個案；黃石廠首要優先在於人員健康，防止病毒的交叉感染，除要求佩戴口罩以及測溫外，外來人員不允許進入廠區，任何離開公司的人員暫時不可返回，直到進一步通知。

定穎指出，黃石廠占總營收約30%，由於今年只休除夕一日，大年初一就復工，因此黃石廠目前仍有70%人力在生產，估計對產能不會有影響，後續再進一步觀察狀況。

欣興生產據點分別位於蘇州、昆山、深圳及湖北黃石，黃石廠配合防疫工作，自1月29日起停工，待交通及人員流通管制解除後恢復生產，延遲復工期間將協調其他廠區支援生產相關事宜，以降低對客戶的影響。其他廠區則將依照法定假期規定以及地方防疫狀況，機動調整生產排配。

欣興並指出，黃石廠去年下半年產值營收約占3至5%；中國地區營收約占30至36%。

華通生產據點為廣東、四川、江蘇；金像電生產據點分別位於江蘇蘇州及常熟，目前並無員工感染，將在員工健康獲得保護情況下，維持生產營運。

台郡生產據點位於江蘇昆山，股價大跌8%，至108.5元；臻鼎-KY重挫跌停121.5元，旗下鵬鼎控股的淮安、秦皇島及深圳廠復工時間暫延至2月10日，評估對財務業務尚無重大影響。

台光電生產據點分別位於江蘇昆山，廣東中山及湖北黃石，目前無員工感染，中國各廠區暫均維持春節期間留守值班的必要人力機動調整生產計劃，除非當地地方政府另有規定，均暫延至2月10日始全面復工。

鑽針廠尖點生產據點為江蘇、河北、廣東、四川，目前無員工感染，將配合各地政府機關的延遲復工政策，機動調整生產排程。（編輯：鄭雪文）1090130