陽明海運人事地震 公司低調不願證實

（中央社記者潘羿菁台北31日電）陽明海運人事大地震，春節前夕一口氣調整財務長與策略長職務，據傳總經理林文博申請退休，對此陽明低調不願證實，僅說2月將召開董事會討論人事。

陽明在22日公告策略長白崑榮與財務長李詩周兩人職務調整，引發外界關注，隨後傳出，主要是董事會針對10年前陽明辦理2艘20呎櫃的售後回租案，當時約定租期到期可用半價買回，由於附加條款有解釋爭議，造成陽明必須付出和解金。

導致陽明在去年提列損失拖累營運表現，去年第3季稅後淨損大虧新台幣13.77億元，創下5季以來最大虧損額度，較2018年同期淨損9.1億元，擴大虧損幅度達51.3%，每股稅後淨損為0.53元。累計前3季稅後淨損33.24億元，較2018年同期虧損66.74億元，已改善5成，每股稅後淨損1.28元。

據傳，獨立董事在董事會上對於10年前的售後回租案有意見，認為當年決策過於草率，其想法獲得交通部支持，因此才會在春節前夕調整兩大主管，現在傳出，林文博申請提前退休以示負責。

陽明證實，策略長與財務長的人事調整，確實與10年前售後回租案有關係，主要是董事會部分董事對該案有不同解讀。

至於林文博是否會異動，公司則僅低調表示，2月董事會討論人事後，待行政院核定再對外說明。（編輯：蘇志宗）1090131