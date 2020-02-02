農曆春節連假因素 元大寶華：1月出口估將轉負

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）財政部7日將公布1月海關進出口統計，元大寶華預估，出口很可能由正轉負，中止「連二紅」，判斷因素包括外銷訂單中的動向指數低於過往平均表現，以及春節連假使工作天數大減等。

財政部訂7日公布今年1月海關進出口貿易初步統計，回顧先前出口表現，2019年12月出口值295億美元，創歷年單月次高，年增4%，為近14個月以來最大增速，並連續兩個月正成長，表現優於預期；2019年全年出口值則為3293.4億美元，也創歷年次高，惟年減1.4%。

展望1月出口表現，元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣認為，預估將為負成長，農曆春節連假為主要干擾因素，今年連假來得較早，落在1月，使1月工作天數僅有17天，比起去年1月整整少了6個工作天。

賴怡欣說，受工作天數影響，財政部本身也預測，1月出口將由正轉負，年增率估將年減4.5%至6.5%。同時，觀察最新公布的外銷訂單數據，其中按接單金額計算的動向指數只有28.8，這是相當低的水準，一般來說要在50以上，才能視為廠商對接單看法樂觀。

賴怡欣表示，不過，雖然1月出口年增率將轉負，但觀察去年12月進口表現，不論是廠商生產所需的農工原料進口，還是用於投資的資本設備進口，都有明顯成長，反映廠商仍看好未來出口動能，加上國際景氣逐步好轉，單月表現衰退應不必太擔心。

至於1月下旬爆發的武漢肺炎疫情，是否可能衝擊2月或第1季出口表現。

賴怡欣認為，武漢肺炎主要是對信心層面產生影響，會稍稍影響廠商下單信心，但不至於出現砍單情形，從產業別來看，旅遊等與人員流通相關的產業受衝擊較大，但商業、工業生產依然如常運作，現階段對出口影響應不至於太嚴重。（編輯：鄭雪文）1090202