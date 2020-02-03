因應武漢肺炎衝擊 會計師為台商獻策

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）因應武漢肺炎疫情，勤業眾信（Deloitte）表示，台商未來可能遭遇的風險包括原物料供應延遲或中斷、客戶需求變化或成本上升、物流短缺交貨延遲或困難、員工健康防護不足等，建議掌握關鍵預作準備。

針對武漢肺炎疫情對台灣經濟的影響，勤業眾信管理顧問服務部副總經理苗德荃分析，中國大陸旅遊禁令，將使台灣旅遊觀光產業受到的衝擊更甚以往，賣場或餐廳的人氣預估也將受疫情影響而減弱。

苗德荃說，在居家隔離及遠距上班模式的效應及宅經濟普及下，預估短期內民眾會以網路平台來滿足消費需求；受到疫情影響，免疫力強化等相關保健食品也有潛在商機。

苗德荃表示，相對受影響較大的傳產及高科技產業，為因應在中國供應鏈所受的衝擊，可藉由鄰近國家如東南亞或台灣工廠來支應短期的不足；如果是供應鏈對中國仰賴程度高的台商，則需同步考慮其他替代方案來降低斷料風險。

苗德荃指出，台商經歷SARS洗禮後，也練就一套防疫功夫；這波疫情才剛發動，建議透過以下10大面向的防範關鍵提前做好準備，將原物料供應延遲或中斷、客戶需求變化或成本上升、物流短缺交貨延遲或困難、員工健康防護不足等可能遇到的風險降到最低。

勤業眾信表示，10大防範措施包括建立緊急事件應變小組、評估風險並擬定「營運持續管理」等計畫、建立與客戶的溝通機制、制訂員工照護管理措施、擬訂供應鏈風險應對計畫、即時掌握梳理和客戶關係管理計畫、落實企業社會責任、確保資安與隱私管理、做出預算調整與執行方案，並升級風險管理機制。（編輯：鄭雪文）1090203