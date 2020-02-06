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美中利多消息緩和疫情憂慮 亞股普遍勁揚

最新更新：2020/02/06 20:34

（中央社香港6日綜合外電報導）中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情持續擴大，但美國昨天公布最新就業數據強勁，北京今天也調降對美國貨品加徵關稅，消息受到投資人歡迎，亞洲股市今天收盤普遍勁揚。

根據中國官方統計，截至昨天午夜，中國的武漢肺炎確診激增至2萬8018例，死亡達563例。至於中國境外，全球已有超過20個國家出現確診病例，共200多例。

儘管如此，投資人仍樂觀預期疫情將獲得控制，經濟所受衝擊將有限。觀察家指出，股市經歷上週大跌，且上海股市3日重摔近8%後，交易商已開始重新買進相對便宜股票，加上企業發布適度健全的財報，也提供市場亟需的支撐。

分析師普遍表示，他們相信疫情大致將控制在中國境內，經濟受到的傷害也不會持久。加上中國人民銀行對中國金融市場注入大量現金，也緩和投資人憂慮。

AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市場不只撐住，甚至還攀漲。從股市衝高來看，說投資人追逐風險的胃口只會持續『低調』返回，可能是這週最嚴重錯估的說法。」

美國公布民間企業1月新增29萬1000個工作機會，創下2014年12月以來最高紀錄，並超越市場預測水準。美國股市昨天應聲勁揚，標準普爾500指數和那斯達克指數皆再創新高。

中國國務院關稅稅則委員會今天則公告，14日起對價值750億美元的美國貨品調降加徵關稅，已加徵10%的降為5%，加徵5%者降為2.5%，目的為了「增強市場信心，推動（中美）雙邊經貿關係發展」。消息鼓舞投資人。

上週大跌近6%的香港股市，今天延續前2個交易日強勁漲勢收高2.6%。上海股市收漲1.7%，東京股市收高2.4%。

首爾股市今天收漲2.9%，雪梨股市收高1.1%，台北股市收漲1.5%，新加坡收高1.0%，威靈頓、馬尼拉、曼谷、吉隆坡、雅加達和孟買股市也全數收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1090206

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