2019年國銀大賺3607億 續創歷史新高

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）金管會今天公布本國銀行2019年稅前盈餘，大賺新台幣3607.3億元，續創歷史新高，年增7.9%，其中國際金融業務分行（OBU）、海外分行獲利成長逾2成，大陸地區分行獲利也年增14.6%。

金融監督管理委員會今天公布2019年國銀獲利表現，除了國內總分行獲利成長幅度在1%以下外，其餘都呈現雙位數成長。

國內總分行2019年稅前盈餘達3607.3億元，較去年同期增加265億元，年增7.9%；其中OBU獲利959.2億元，年增21.2%；海外分行獲利409.4億元，年增21.7%；大陸分行獲利42.6億元，年增14.6%。

金管會官員表示，2019年OBU獲利大增逾2成，主因受惠去年美國降息，銀行持有固定收益有價證券收益增加，同時外幣利差也不錯，帶動投資收益、利息淨收益增加。海外分行獲利大幅增長則是因為利息淨收益增加，以及提列呆帳費用減少。

至於2019年單月獲利，統計本國全體銀行去年12月獲利211.2億元，較11月衰退14.2%，但比2018年同期大增30.6%。

對於中國宣布封城地區增加，是否會對國銀在中國分行、子行第1季獲利造成衝擊，金管會官員認為，武漢肺炎疫情最近不斷升高，何時會獲得控制還不確定，對銀行的營運影響得再觀察。

金管會今天也公布本國銀行對中小企業放款餘額，2019年放款餘額達6兆8979億元，年增達4599億元，增加金額為歷史次高，目標達成率達170.34%，其中土銀、華南銀、合庫銀、台企銀、國泰世華銀等5家放款最多。（編輯：張均懋）1090206