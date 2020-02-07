台灣微軟攜手台積電 辦黑客松網羅AI新秀

（中央社記者江明晏台北7日電）台灣微軟與台積電攜手培育AI人才，前進校園舉辦Careerhack黑客松競賽，報名學生橫跨台灣、美國、香港、倫敦、法國，角逐獎金與在台積電、台灣微軟企業實習機會。

根據IDC在2019年的調查指出，2021年前AI將以超過2.4倍的進程帶動企業創新，提升員工效率2.5倍，超過7成受訪企業認為未來3年AI將引領提升企業競爭力。

因應產業趨勢，台灣微軟與台積電首次攜手前進校園，透過Careerhack黑客松競賽，培育台灣AI新秀，並提供實習與正職工作機會，養成世界一流AI人才。

台灣微軟總經理孫基康指出，台灣的半導體與高科技製造業領先全球，AI、數據分析和機器學習的發展正以前所未有的速度重塑產業。微軟除持續推出各種AI解決方案外，更不忘培育台灣優秀軟體人才，以助產業人才鏈有優秀新血注入，同時更透過硬軟體人才結合，提升台灣產業國際競爭力。

台積電資訊技術資深處長陳文耀表示，人工智慧與機器學習是領先未來的重要技術，各大學已提供豐富的理論課程供學生學習。台積電這次與台灣微軟合作，主要提供一個供學生學習理論與實務整合的平台，協助年輕學子驗證學習的成果並與產業接軌，也希望能網羅優秀人才加入台積電，在世界半導體舞台發揮才能，共同定義科技未來。

台灣微軟與台積電共同舉行的Careerhack黑客松競賽自2019年11月起開放報名，共累積超過850個國內外青年學子參與，其中除台大、清大、交大、成大、台科、北科外，更有來自哥倫比亞大學、華盛頓大學、香港大學、倫敦帝國學院、巴黎綜合理工學院等學生報名。12月30日舉辦線上Coding，並透過書審與線上Coding評選出120名同學加入最終競賽。

1月時，台積電與台灣微軟舉行Workshop研習營，培訓學生解題，而最終優勝隊伍將於今天與8日兩天決賽遴選而出，獲勝者除可獲得新台幣30萬元的獎品外，更有機會優先獲台灣微軟與台積電公司演算法工程師、前後端工程師、機器學習工程師與資料科學家等正職或實習的面試機會。（編輯：郭萍英）1090207