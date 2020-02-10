電信三雄1月每股盈餘 台灣大0.41元居冠

（中央社記者吳家豪台北10日電）電信三雄公布2020年1月營收及獲利，台灣大哥大稅後每股盈餘（EPS）新台幣0.41元，勝過中華電信的0.39元、遠傳電信的0.23元，成為1月電信獲利王。

台灣大哥大今年1月自結合併營收108.1億元，營業利益15.6億元，稅後淨利11.6億元，稅後EPS為0.41元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，1月份受惠於momo電子商務持續表現亮眼，加上資訊與通訊業務、物聯網和雲端服務營收維持良好成長動能，抵銷行動業務營收下滑的趨勢，合併營收年增3%。

獲利方面，台灣大哥大致力於成本費用的合理化有成，並在有線電視折舊持續下降的助益下，各業務營業利益皆呈現年成長，整體合併營業利益年增4%，並已連續3個月呈現年成長。

中華電信1月合併自結營收167億元，較去年同期減少，主要因行動銷貨收入減少且固網語音營收持續下降，資通訊專標案整體營收則與去年同期持平；營業成本及費用為129.2億元，較去年同期減少，主因商品成本隨銷貨收入下降而減少；營業淨利37.8億元；稅前淨利38.1億元；歸屬於母公司業主淨利為29.9億元；每股盈餘為0.39元。

與第1季財測達成率相較，中華電信1月營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至1月底止，中華電信光世代寬頻用戶數為361.9萬戶，60Mbps以上的客戶數215.5萬戶，100Mbps以上客戶達159.2萬戶。MOD客戶數達208.6萬戶，行動通信總客戶數達1065.2萬戶。

遠傳1月合併總營收68.19億元，合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）與稅後淨利分別為23.48億元與7.35億元，1月每股盈餘為0.23元。

遠傳數位轉型效益持續發酵，1月份新經濟營收延續強勁成長動能，較去年同期成長27%，其中資通訊業務營收年成長幅度高達121%，包含物聯網營收年增長率高達214%。

遠傳表示，將持續深耕「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力，協助企業夥伴創新升級。（編輯：黃國倫）1090210