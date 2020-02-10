觀光股1月營收 瓦城雲品等逆勢創新高

（中央社記者吳家豪台北10日電）觀光股今天公布2020年1月營收，餐飲業者漢來美食及瓦城泰統、飯店業者雲品國際表現亮眼，分別達新台幣4.79億元、5.46億元、2.86億元，寫下歷史新高。

六角國際受武漢肺炎疫情影響，1月營收3.39億元，年減12.96%。美食-KY受春節期間防疫措施影響，1月營收18.4億元，年減6%。

漢來美食1月營收4.79億元，創歷史新高，月增38%，年增33%，主因今年農曆春節全部天數落在1月，加上漢來海港餐廳餐價自1月起略為調漲，也使得營收有顯著成長。雖然從年初三開始，部分餐廳因武漢肺炎疫情擴散，受到顧客退訂或延期用餐的影響，但1月單月業績仍創下歷史最高紀錄。

漢來美食表示，農曆春節過後以往是許多公司行號舉辦春酒的時候，算是延續年節後聚餐暢旺的一個小旺季，但今年因有不少民眾對疫情期間的聚會用餐存有疑慮，2、3月的大型宴會明顯減少。

瓦城1月營收營收5.46億元，年增48.69%，成長主因為展店效益，2019年已完成19家新展店，店數成長15%，且旗下各主力品牌店數齊步推進，與全新品牌「月月Thai BBQ」問市，加上受惠今年春節連假7天，帶動1月營收再創歷史新高。

雲品1月營收2.86億元，年增7%，主要受惠1月適逢春節連假與尾牙、工商宴會旺季期間。但1月底於台灣地區出現武漢肺炎確診案例，後續疫情致使2月之後情況難以預料，使得部分住房、春酒宴會活動訂單遞延或取消，預估對整體旅遊產業及雲品都將有很大衝擊。

雲品審慎保守看待市場情形，將藉此機會更優化體質，並多管齊下開源節流，期待疫情趨緩後的遞延訂單陸續完成認列及旅遊需求回升，能挹注全年整體營運。

六角1月合併營收3.39億元，年減12.96%，主要原因為今年農曆春節在1月，原物料備貨已提前至上個月發酵，春節開市後則面臨武漢肺炎疫情影響。六角旗下「Chatime日出茶太」採全球展店布局策略，已分散單一市場營運風險。

六角表示，受到武漢肺炎疫情影響，1月六角持股近6成的杭州瑞里配合當地政府防疫政策，約一半加盟門市延後開業；杭州瑞里占合併營收比重約25%，且延後開業門市以加盟為主，2月因遵守地方主管機關規定，部分地區延後復工並配合防疫，後續仍將觀察中國疫情是否降溫。

美食-KY表示，雖大陸市場受到春節期間防疫措施影響，營收衰退，但美國與台灣市場合計受惠新開門市及春節買氣，寫下7個月來最快速成長。

農曆年假期開始後，美食-KY因配合各地防治工作，無法開業的門市明顯多於往年，營業額也較去年減少。美食-KY表示，雖無法預測2月後各地市場恢復速度，但已與外賣平台合作，試行「無接觸配送」，最大程度把關門市同仁、外賣工作人員及消費者的健康。（編輯：郭萍英）1090210