武漢肺炎疫情影響 貿協自行車展延至5月舉行

（中央社記者吳柏緯台北11日電）受到武漢肺炎蔓延影響，貿協今天宣布，原訂3月初舉辦的「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」將延後到5月14日舉行，規模預估會縮小一半。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，人潮眾多的會展活動接連受到影響，日前台北國際書展、台北國際電玩展接連宣布延期舉行。即將在3月4日登場的「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」，在考量防疫與確保參展廠商、買家的健康後，決定延期到5月14日到舉行，貿協預估，參展廠商將從3800家下降至1800家，損失正在估算。

中華民國對外貿易協會秘書長葉明水表示，台灣的自行車產業極具國際競爭力，也是台灣出口的隱形冠軍。為了今年的展會，參展業者都已經做了不少的準備，然而遭遇武漢肺炎疫情的挑戰，考量整體產業的情況以及徵詢業者意見，加上外界預估未來一個月的疫情會到達高峰，因此在多方蒐集資料，及詢問專家意見後，決定將日期延至5月。

根據貿協目前規畫，展期延至5月14日到16日舉行，並以「Taipei Cycle+」&「TaiSPO+」特展的方式舉行，以運動產業行銷為主軸，除了實體展會外，也會規畫線上服務，以兩種管道同步進行這次的展覽。葉明水說，如果屆時仍有國際買家因為疫情影響，無法來台採購，貿協將會協助以線上會議、視訊的方式，安排1對1的洽談。

由於時間延後，可能造成部分原訂要參與3月展會的廠商，無法參加5月的展會，葉明水說明，將會保障這些廠商的權益，將會保留未來參加「台北國際自行車展」、「台北國際體育用品展」的權利。

葉明水說，今年3月貿協的採購大會，原本也決定要取消，但是85個重要買主中，有45家依舊表達有意來台，加上有9家願意透過視訊洽談、採購，因此將會如期舉行。如果屆時中國的買主想要參加，也會以視訊會議的方式參與。（編輯：林孟汝）1090211