聯詠去年每股賺13.03元 首季營收增幅2%內

（中央社記者張建中新竹11日電）面板驅動IC廠聯詠去年營收與獲利同創歷史新高，每股純益新台幣13.03元。展望未來，聯詠預期，今年第1季營收將約158億至168億元，約季減4%至增加2%。

聯詠下午召開法人說明會，考量武漢肺炎疫情，法說會改為網路直播進行，由總經理王守仁主持，說明去年第4季營運結果與今年第1季營運展望。

王守仁表示，系統單晶片產品受季節性因素影響，去年第4季業績下滑約8.48%，不過，在面板驅動IC銷售成長支撐下，聯詠第4季總營收維持165.26億元高檔水準，季減0.42%。

受惠產品組合優化，與客戶委託設計（NRE）業務挹注，聯詠第4季毛利率攀高至32.25%，較第3季拉升1.18個百分點，受業外匯兌損失影響，稅後淨利滑落至18.02億元，季減11.25%，每股純益2.96元。

聯詠去年度總營收643.72億元，年增17.4%，毛利率32.02%，拉升0.99個百分點，稅後淨利79.274億元，年增24.05%，每股純益13.03元。

展望未來，王守仁說，武漢肺炎疫情目前尚未完全控制，第1季營運不確定性高，公司將會持續追蹤，並彈性調整因應。

王守仁表示，中國大陸工廠於2月10日陸續申請復工，每家廠商不同地點有不一樣的狀況，將密切觀察復工進度，目前可以確定工作天數必然會受到影響。

至於終端市場需求方面，王守仁認為，因疫區管制措施，中國大陸內需恐會受到影響，不過，新產品開發將持續進行，手機轉進面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）與有機發光二極體（OLED）趨勢不會改變。

聯詠估第1季營收約158億至168億元，季減4%至增加2%，毛利率估約31%至33%，王守仁表示，第1季系統單晶片產品需求還不錯，客戶還有追貨的情況，將較去年第4季略增。

第1季面板驅動IC產品將持平表現，王守仁指出，其中TDDI出貨將會較去年第4季略減，OLED驅動IC出貨則會增加，大尺寸面板驅動IC將持平表現。

王守仁表示，上半年OLED驅動IC出貨量應可如預期超越去年整年度水準，全年OLED出貨展望樂觀，不僅有多家面板廠採用，品牌系統廠採用的客戶數量也在增加中；此外，OLED驅動IC也會出貨非手機市場。

王守仁看好今年TDDI市場規模持續擴大，聯詠出貨量也會同步成長，此外，電視與安防的系統單晶片產品今年出貨也都會成長。

至於韓國面板廠陸續宣布關閉LCD面板廠，王守仁認為，部分廠商將轉向中國大陸或台灣購買面板，聯詠將多了銷售驅動IC的機會，有正面影響。（編輯：張均懋）1090211