電子支付使用人數破690萬 一卡通街口逾5成

（中央社記者劉姵呈台北12日電）金管會今天統計，2019年電子支付總使用人數逾692萬人，續創歷史新高。其中，國人最愛用的支付機構為一卡通與街口支付，會員數高達203萬人、162萬人，合計占比逾5成。

金融監督管理委員會銀行局今天公布電子支付機構最新業務概況，截至2019年12月底止，台灣使用電子支付人數已達692萬人，較2018年增加262萬人，年成長達60.93%。

銀行局統計，去年12月當月消費金額方面，代理收付實質交易款項金額約新台幣41.1億元，年成長35.29%；去年12月當月收受儲值款項金額約為44.6億元，也較2018年同期暴增37.3億元，年成長高達515.07%。

銀行局官員向中央社記者表示，無論在總使用人數、實質交易金額或儲值金額，皆同步創下歷年新高紀錄，主要是因為近2年電子支付開始蓬勃發展，加上現在行動支付愈來愈便利、銀行業者也陸續與支付業者合作，使用場域變多，因此民眾使用意願大幅提高。

銀行局表示，截至去年底止，共有5家專營電支業者，包括街口支付、歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動支付；另外兼營業者有23家，包含銀行、中華郵政及一卡通電子票證發行機構。

以個別機構來看，會員數最多的前3名為一卡通票證公司，會員人數高達203萬人；第2名為街口電子支付公司，會員人數有162萬人，合計占比高達52.75%。第3名則為兼營的玉山銀行，會員人數達117萬人。（編輯：紀淑芳）1090212