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敦泰第4季獲利減3成 首季營運恐受武漢肺炎影響

最新更新：2020/02/12 17:58

（中央社記者張建中台北12日電）面板驅動IC廠敦泰去年第4季稅後淨利新台幣0.51億元，季減30%，每股純益0.2元。敦泰表示，武漢肺炎疫情恐影響全球手機產業，並連帶影響第1季營運表現。

敦泰下午召開法人說明會，公布去年第4季營運結果。在晶圓代工產能供應增加，加上導入客戶產品數量增加，敦泰面板驅動暨觸控整合單晶片（IDC）出貨強勁成長，推升第4季營收攀高至28.07億元，季增9%。

只是IDC市場價格競爭，影響敦泰第4季毛利率滑落至20.04%，較第3季下滑3.14個百分點，獲利不增反減，稅後淨利0.51億元，季減30%，每股純益0.2元。

展望未來，敦泰表示，第1季客戶導入IDC的機種可望持續增加，市占率應可回升，只是第1季為智慧手機市場傳統淡季，同時武漢肺炎疫情延燒，中國大陸與全球手機產業恐受衝擊，第1季營運將連帶受到影響。

敦泰指出，順應內嵌式產品普及化發展趨勢，將持續推出高刷新率等新一代IDC產品，應有助改善產品組合，對毛利率表現將具正面效益。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：郭萍英）1090212

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