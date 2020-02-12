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外資匯入帶動 新台幣升值3.6分

最新更新：2020/02/12 19:10

（中央社記者潘姿羽台北12日電）武漢肺炎疫情延燒，依舊帶來不確定性，不過投資人信心回籠，台股今天開高走高，新台幣兌美元盤中也再次站上29字頭，收盤收30.032元，升3.6分，台北及元太外匯市場總成交金額稍微擴大至14.84億美元。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），疫情不僅在全球多國造成多起確診病例，更是影響經濟的重要不確定性。

台股今天一掃陰霾，收盤大漲110.15點，為11774.19點，重回季線，三大法人合計買超新台幣65.23億元，其中外資及陸資買超達61.68億元。

外匯交易員表示，今天外資匯入確實比較明顯，股匯市隨之走升，不過新台幣升破30元後，進口商進場逢低承接美元，使得升幅逐漸收斂；新台幣兌美元今天開盤價為30.070元，最高29.955元、最低30.070元。

儘管今天股匯齊揚，外匯交易員認為，2019年冠狀病毒疾病的消息紛雜，隨時都可能出現新的變數，後續還是得持續關注疫情消息、中國經濟情勢等，以了解對股匯市的影響。（編輯：張均懋）1090212

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