防疫升溫 電信與OTT業用科技馳援

（中央社記者江明晏台北12日電）2019年冠狀病毒疾病持續延燒，電信業以科技馳援防疫，包括視訊會議、健康管理遠程監看系統等；OTT業者也號召民眾「少出門，多看劇」，減少出門，降低疫情傳播的風險。

台灣大哥大以科技馳援防疫，包括運用企業通訊軟體M+ messenger（下稱M+）、雲端技術導入WebEx視訊會議、雲端總機服務（Cloud PBX）等，不僅於台灣大內部建立清楚的溝通管道，也協助防疫最前線的醫療院所及企業打造安全的工作環境。

另外，最近國際許多大型會議或活動，因疫情取消，台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，現在正是考驗科技整備度的時候，台灣大已做足準備，可助企業迅速導入高畫質WebEx視訊會議服務。

遠傳電信表示，因應武漢肺炎疫情，近期接獲不少企業客戶詢問遠端視訊會議、商務通訊等相關服務，遠傳積極協助企業迅速導入與應用，以利提升企業客戶內部防疫。

台灣之星攜手物聯網夥伴「嘉通物聯網科技」投入智慧防疫，推出「健康管理遠程監看系統」，掃描感測器上的QRCode完成設定程序，即可透過可攜的AIVB作息體徵感測器記錄受測者的使用者體徵，提供遠端醫師（護）做為診療或監測觀察時的客觀參考數據。

台灣之星自2020年1月中下旬疫情爆發後，仰賴境外旅客的產品業績便受到波及，包括預付型「台灣卡」動能明顯下滑，2月首週日均申辦量驟減51%，原號漫遊服務春節期間的日均申辦量相較2020年1月前3週跌幅高達3成。

但另一方面，在家防疫帶動居家娛樂風潮興起，台灣之星電信代收服務需求因此大幅提升，2020年1月交易總金額相較去年同期增長35%。

此外，台灣之星長期耕耘的物聯網業務也在此時助陣營收，攜手來自24大應用範疇的企業客戶，2020年首月申辦量相較去年同期成長高達70%。截至2020年1月底，台灣之星用戶數達232萬，總營收新台幣11.33億元，年增2.2%。

OTT業者也號召民眾「少出門，多看劇」，由串流電視平台OVO聯合KKTV、愛奇藝、四季線上共4大OTT，呼籲大家多宅在家追劇，降低人群接觸傳染風險，合推各OTT免費收視特惠組。（編輯：張均懋）1090212