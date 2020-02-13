疫情衝擊 法人看好雲端資料中心需求

（中央社記者韓婷婷台北13日電）全球因應武漢肺炎疫情擴大後的人員流動管制，遠端視訊會議及教學需求大增，帶動雲端、資料中心需求加速，法人看好第2季疫情和緩後，相關產業的回升力道。

受到疫情影響，企業紛紛暫停出差或管制人員流動，在家辦公、遠端視訊會議等需求大增，教育機構也陸續推出線上教學課程因應，使得背後所需的網路支援超負荷，加上預期未來會有更多工作交給雲端，市場看好將帶動雲端與資料中心需求，加速提升滲透率。

根據彭博資訊統計，MSCI AC世界指數各類股今年來上漲2.17%，各類股報酬以資訊科技類股漲幅8.03%最佳，其次為公用事業類股漲幅5.41%，表現最差的兩大類股則是能源及原物料，分別下跌8.5%、3%。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，由於全球資金太過充沛，且美國科技大廠如蘋果、亞馬遜、特斯拉、微軟等財報多數優於預期，全球股市反應武漢肺炎疫情的跌勢相當短暫，很快就反彈回升。

郭智偉指出，觀察近期各類股表現，資訊科技類股強於大盤，雲端、資料中心（Data Center）等疫情受惠股表現亮眼，而供應鏈在中國的科技廠商儘管因疫情延後開工，但市場也預估對業績影響短暫，反而是原物料及能源類股受到衝擊較大，因市場擔心中國需求下滑。

根據研調機構Canalys表示，從金融服務到醫療保健等行業都在進行數位轉型，以因應資料儲存、人工智慧AI分析、雲端應用等需求，預期未來5年，公有雲將出現更多應用，雲端基礎建設動量將持續。

Canalys預估今年全球各大資料中心雲端基礎建設支出將年增32%，達到1410億美元（約新台幣4.2兆元）。2024年全球雲端基礎建設支出將達2840億美元（約新台幣8.5兆元），較去年成長雙倍以上。

郭智偉表示，全球企業對雲端與資料中心的資本支出在去年第4季已觸底回升，今年將受惠於疫情刺激，更進一步擴大，讓原本就長線看好的未來前景更添助力，是現階段最明顯受惠的類股；中期而言，降低勞力密集度，加速工業自動化的發展，也會是這次疫情受惠股，預估在第2季後可望陸續發酵。

針對疫情對全球科技供應鏈的整體影響，郭智偉認為，產能恢復的短期觀察指標，台灣廠商3月10日公布的2月營收，可做為先行指標。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：楊凱翔）1090213