疫情擴散 外資：研華今年營收恐受影響3%至4%

（中央社記者吳家豪台北13日電）因應武漢肺炎疫情，工業電腦廠龍頭研華昨天宣布即日起於官網專區揭露各地營運狀態；美系外資估算，疫情恐影響研華2020年營收3%至4%、影響營業利益4%至5%。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。研華表示，2月12日起將於官網定期更新研華於昆山製造中心復工時程與產能利用率、大陸區主要銷售據點營運狀態及全球員工疫情狀態，提供全球夥伴、客戶及員工最即時訊息。

美系外資發布研究報告指出，研華昆山廠占總產能50%，預期2月下旬將恢復30%產能；占總產能另一半的台灣廠正以120%的產能輸出，藉此填補短期生產缺口。

根據美系外資估算，武漢肺炎疫情恐影響研華2020年營收約3%至4%，並影響今年營業利益約4%至5%。

然而在大中華區的工業自動化業者當中，美系外資仍預期研華、樺漢等工業電腦廠受疫情影響較小，因為產能更加分散且客戶組成較多元化，重申研華「加碼」投資評等和目標價365元。

研華股價今天開低震盪，終場小漲0.65%，收在311元。（編輯：趙蔚蘭）1090213