同欣電股臨會通過併購勝麗 躋身CIS封測前3大

（中央社記者鍾榮峰桃園14日電）同欣電總經理呂紹萍表示，同欣電併購勝麗後，將成為全球前3大CMOS影像感測元件（CIS）後段封測前3大廠商，未來朝向全球第一大目標邁進。

同欣電今天上午在桃園舉行股東臨時會，約莫半小時結束，會中通過發行新股對價與勝麗股份轉換案。

此次股份轉換案換股比例是勝麗股東按照持有普通股1股，換發同欣電1.244股，勝麗將成為同欣電100%持有子公司。股份轉換基準日暫定6月30日，完成後勝麗將下櫃。

呂紹萍會後接受媒體採訪表示，同欣電與勝麗是強強聯手合作，「要組國家隊打世界盃」。產業擴充到一定規模後，廠商家數大概以3家為主，包括晶圓代工、記憶體和硬碟產業都是如此。

呂紹萍指出，同欣電併購勝麗之後，將成為全球CIS後段封測的前3大廠商，他也提出願景，希望同欣電成為全球第一的CIS後段封測廠商。

在產能分工部分，呂紹萍表示，同欣電與勝麗合併具有互補綜效，其中同欣電負責CIS後段封測的晶圓測試（CP）和晶圓重組（RW）製程，勝麗負責組裝和成品測試（FT）製程。

觀察中國武漢肺炎疫情，呂紹萍指出，疫情對同欣電沒有影響，因為並未在中國大陸設廠，此外，晶圓進貨速度和作業也未減緩。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：楊玫寧）1090214