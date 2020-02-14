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同欣電：今年業績可望明顯成長 影像產品助益大

最新更新：2020/02/14 10:37

（中央社記者鍾榮峰桃園14日電）同欣電總經理呂紹萍表示，今年業績可望明顯成長，其中影像產品成長幅度最明顯，不過武漢肺炎疫情影響，車用市場景氣仍待觀察，陶瓷基板出貨狀況不明，無法預測。

同欣電今天上午在桃園舉行股東臨時會，約莫半小時結束，會中通過發行新股對價與勝麗股份轉換案。

呂紹萍會後接受媒體採訪表示，今年業績可望明顯成長，其中影像產品成長幅度最明顯，高頻無線通訊模組和混合積體電路模組也會成長，不過陶瓷基板產品可能受車用市場景氣影響，狀況不明沒有辦法預測。

呂紹萍表示，原先客戶希望車用市場第2季起景氣可回溫，不過目前因為武漢肺炎疫情影響，車用市場景氣仍待觀察。

在手持式超音波檢測器感測頭部分，呂紹萍表示目前沒有收到因疫情需求增加的訊息，今年持續按照計畫進行，今年混合積體電路模組受惠新生意的挹注，預估第3季起可放量。

另外CMOS影像感測元件（CIS）供不應求，市場傳出中國廠商豪威（Omnivision）漲價10%到20%幅度，並規劃擴充高階CMOS感測元件產能。

對此，呂紹萍並未直接回應，表示市場有好的價錢，對同欣電的壓力會降低。

此次股份轉換股比例是勝麗普通股1股，換發同欣電1.244股，勝麗將成為同欣電100%持有子公司。股份轉換基準日暫定6月30日，完成後勝麗將下櫃。（編輯：鄭雪文）1090214

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