原相第4季每股賺2.45元 首季業績受疫情影響

（中央社記者張建中新竹20日電）原相去年第4季歸屬母公司淨利新台幣3.29億元，創11年來新高，每股純益2.45元。展望今年，原相表示，第1季遊戲機感測器可望季增逾1成，整體表現穩定。

原相下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受惠滑鼠、遊戲機、穿戴與安防感測器銷售優於預期，原相第4季營運表現超乎預期，季營收達19.38億元，季增7.6%，刷新歷史新高紀錄。

隨著電競滑鼠客戶拉貨積極，原相第4季毛利率攀高至58.2%，較第3季拉升0.2個百分點，歸屬母公司淨利3.29億元，季增4.7%，為97年第4季來新高水準，每股純益2.45元。

原相去年總營收60.75億元，年增10.2%，改寫歷史新高紀錄。藍牙無線耳機、穿戴與安防感測器是原相去年營運成長主要動能，滑鼠產品銷售略減，遊戲機感測器業績減少逾1成。

受惠電競滑鼠銷售成長，穿戴產品比重提高，原相去年毛利率攀高至57.9%，拉升0.3個百分點，另受費用增加影響，歸屬母公司淨利8.35億元，年減2.65%，每股純益6.23元。

展望今年，原相財務長羅美煒表示，武漢肺炎疫情短期對營運會有一定程度影響，客戶出貨有遞延情況，2月因停工影響，影響情況較大，希望3月能逐步恢復正常。

羅美煒指出，第1季為滑鼠產品傳統銷售淡季，今年第1季銷售還算穩定，將較去年第4季下滑，接近去年第3季水準。

安防感測器產品因疫情影響，第1季銷售將下滑逾10%；穿戴與藍牙無線耳機產品又有客戶提前拉貨情況，第1季銷售下滑幅度可能會比較大。

遊戲機感測器方面，羅美煒說，因客戶銷售還不錯，預期第1季出貨可望比去年第4季成長10%以上水準。綜合各產品線狀況，羅美煒表示，第1季業績將比去年第4季及第3季下滑，不過，表現大致還算穩定。

羅美煒說，今年電競滑鼠產品可望持續穩定成長，將帶動整體滑鼠業績維持穩定；穿戴產品去年打入中國大陸一線品牌客戶，銷量增加，預期今年可望有不錯成長。

安防感測器去年打入國際品牌客戶，羅美煒表示，今年同樣可望有不錯成長，至於產品價格，將視市場情況適當調整。

藍牙無線耳機方面，羅美煒指出，因去年第2季才開始量產出貨，今年出貨時間將比去年多，預期業績可望較去年成長。（編輯：張均懋）1090220