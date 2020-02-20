宸鴻產出受疫情影響 首季營收恐季減3成

（中央社記者潘智義台北20日電）TPK-KY宸鴻科技執行長謝立群今天在線上法人說明會表示，中國大陸廠復工7成，影響2月產出約2至3成，希望3月影響在2成以下。法人估計，首季營收恐季減3成。

對於武漢肺炎疫情影響出貨，宸鴻策略長劉詩亮解釋，因屬淡季，以復工狀況來看，其實已足以滿足客戶全部的出貨需求，只因實際產出仍需考量上游供料，以及下游組裝，還有運輸出貨的問題。

謝立群指出，今年力推奈米銀觸控產品，規劃全年資本支出新台幣40億元，主要就是用在奈米銀組裝貼合設備，以及面板模組（LCM）設備。

宸鴻統計，2019年第4季自結合併營收新台幣369.5億元，自結稅後虧損為9800萬元，稅後稀釋每股虧損0.24元，主因為人民幣兌美元升值，第4季認列外幣兌換損失約新台幣5500萬元，加上第4季提列玻璃感應器、保護外蓋設備資產減損近8.2億元。

宸鴻2019年全年營收1366.1億元，較2018年1134.81億元成長20.4%。全年總出貨量約為1.7億台，較2018年成長約11%。2019年稅後淨利2.1億元，稀釋後每股淨利0.51元，較2018年的0.55元減少0.04元。

宸鴻第4季自結合併營收369.5億元，較第3季400.53億元減少7.8%，較去年同期426.44億元減少13.4%，主因新舊產品轉換影響。第4季營業毛利6.5億元，較第3季16.8億元大幅減少，主因季節性因素及提列部分生產設備資產減損損失約8.2億元。

宸鴻指出，第4季營業毛利率為1.8%，較第3季4.2%減少2.4個百分點。如排除一次性資產減損損失，第4季營業毛利14.7億元，營業毛利率約4%。

在銷售成本結構方面，宸鴻因營運規模縮減，第4季原物料及人工成本金額分別為309.5億元及20.5億元，分別較第3季減少7.7%及6.4%。隨著部分廠房及設備折舊年限到期，本季折舊攤提費用由第3季18.4億元降為17億元，占營收比率為4.6%，與第3季相當。

宸鴻說，面對主要客戶產品轉換，營收有下滑疑慮，藉由大幅提升平板電腦市占率來消弭客戶產品線調整對營收影響。（編輯：張均懋）1090220