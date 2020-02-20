中國疫情蔓延 勤業眾信：國銀分行經營風險有限

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）武漢肺炎疫情蔓延，勤業眾信（Deloitte）認為，國銀對中國曝險先前已呈現下降，目前經營風險尚不致於過高，但企業延後開工，消費意願降低造成存貨、支付需求暫緩等風險，仍將影響中國當地分行表現。

勤業眾信聯合會計師事務所今天發布「2020銀行與資本市場產業趨勢展望報告」，內容指出，科技應用及強化使用者體驗，將為金融產業未來發展的兩大趨勢，建議業者可從監管、科技、風險與人才四面向著手，改善營運效率，縮短與消費者距離。

報告認為，科技發展、業務本質巨變、人口結構與氣候變遷及低經濟成長率等原因，都可能對銀行業產生重大影響，並改變運作方式；估計金融產業未來將變得更加開放、透明、即時且智慧，以高度客製化和安全的方式融入消費者生活與企業營運之中。

報告並對金融業者提出4大建議，第一，應將最新科技應用於公司治理、風險管理及法規遵循，以能即時應變複雜的法規環境，同時留意與第三方科技單位合作時的風險，如客戶資料隱密性、系統穩定性等。第二，專注於人才培養，技術基礎架構、數據管理與風險管理領域人才，將成下一階段需求主力。

第三，迎接純網銀時代來臨，「平台就是未來」，金融機構需加快建設科技基礎腳步，汰換核心系統、強化隱私保護、因應監理科技，並強化與顧客連結。

第四，搶攻數位支付及週邊生態圈，除純網銀、電子支付平台外，零售、電商業者預期也將發展支付、借貸、點數等多元功能；而提升服務附加價值、優化顧客體驗、即時提供客製化的支付週邊服務等，將會是進軍數位支付市場的發展重點。

對於武漢肺炎疫情衝擊，勤業眾信認為，受美中貿易戰、產業鏈布局轉型等影響，國銀先前對中國授信金額就已逐漸減少，且對部分產業的放款比例偏低，因此目前經營風險不至於過高；不過，企業延後開工、消費意願降低而造成的存貸、支付需求暫緩等風險，仍將影響中國分行業務。

勤業眾信建議，未來全球變動情勢將會持續，銀行屬高度監管產業，平時更應加強風險管理及法遵，掌握國際動態及產業趨勢，唯有優先強化自身核心能力，才得以穩健布局。（編輯：張均懋）1090220