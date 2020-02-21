光寶科獲利恐惡化 亞系外資賣出評等

（中央社記者吳家豪台北21日電）亞系外資認為，電源供應器廠光寶科受到資訊科技產品持續跌價、儲存產品需求銳減的影響，獲利可能惡化，加上武漢肺炎疫情恐導致光電產品需求延後，給予賣出評等和目標價40元。

光寶科股價今天開低，盤中低點達45.75元、跌幅約1.8%，成交量逾4700張。

亞系外資研究報告首度將光寶科納入追蹤個股，認為光寶科股價自從2018年底的低點以來已上漲35%，原因在於事業重整和資訊產品漲價挹注獲利，但光寶科毛利率和營業利益率的上升趨勢卻從去年第4季開始反轉。

亞系外資觀察，儘管光寶科致力分散營收至高附加價值的雲端、人工智慧物聯網（AIoT）事業，但個人電腦（PC）市場持續惡化，仍對光寶科營收占比高達70%的資訊科技產品事業帶來壓力。

由於光寶科將處分固態硬碟（SSD）部門，今年第2季起光寶科營收占比10%的儲存事業營收將減少50%至60%，其他產品包括光儲存設備（ODD）的營收將以每年減少25%以上的速度衰退。因此，亞系外資預估光寶科2020年整體營收將減少4%，2021年整體營收將成長1%。

另外，隨著中國智慧型手機客戶下修財測，以及武漢肺炎疫情導致生產受阻，亞系外資預期光寶科的光電產品需求回溫時間將從今年第1季延後至下半年；雖然監控用紅外線產品和車用LED產品仍是長期成長動能，但目前規模太小，不足以扭轉局勢，故給予光寶科「賣出」評等和目標價40元。（編輯：蘇志宗）1090221