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抗疫國家隊成軍 高端國光生亞諾法股價強勢表態

最新更新：2020/02/21 12:51

（中央社記者韓婷婷台北21日電）面對武漢肺炎疫情威脅，全球升高防疫警戒，台灣生技抗疫國家隊快速成軍，包括高端疫苗、國光生醫、亞諾法、台康生技等今天股價強勢表態。

武漢肺炎疫情延燒，專家不排除「流感化」，引發疫苗討論聲浪升溫，激勵高端疫苗今天股價開高強登漲停價43.3元，創波段新高價；截至12時，漲停委買張數5000張，強勢表態。

積極開發快速測試試劑平台和治療性單株抗體的亞諾法，今天也在買盤推升下開高強攻漲停價34.95元，逼近前波高點，早盤漲停委買數逾4900張。國光生開高震盪走高，早盤漲幅一度衝上5.6%。

台康生技積極利用雙主軸包括治療性抗體藥物平台技術及強化疫苗能力的載體蛋白（EG74032即CRM197），期望和國內外研究機構及疫苗廠一同開發疫苗或治療藥物，近來股價表現也相對強勢，今天早盤漲幅也在3%以上。

一場與病毒賽跑的醫療生技競賽同步展開，台灣生技醫療業界抗疫國家隊快速成軍，包括國家衛生研究院、生技中心、國光生醫、高端疫苗、亞諾法、台康生技、台灣圓點等廠商，均在第一時間積極投入研發行列，組成抗疫國家隊，鎖定檢測試劑、疫苗及治療藥物三大方向。

總統蔡英文20日前往國家衛生研究院疫苗中心及高端疫苗，國衛院院長梁賡義簡報時表示，美國實驗性抗病毒藥物瑞德西韋被認為是對抗武漢肺炎極可能有效的藥物，目前已完成瑞德西韋合成，純度達97%，是防疫工作一大進展。

國光生醫也成立專案研發團隊，正透過基因重組等方式尋求有效數據後，展開人體臨床試驗等合成開發技術；若進展順利，預計所需時間最快約半年。（編輯：楊玫寧）1090221

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