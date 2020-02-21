NCC擬推5G振興方案 補助業者基礎設備建置

（中央社記者吳柏緯台北21日電）5G競標塵埃落定，接下來電信業者將投入基礎設備建置工作，為加快業者建設腳步，NCC提出5G振興方案，以補助的方式鼓勵業者加速建置，預計明年即可編列相關預算。

NCC下午舉行5G頻譜競價結果記者會，代理主委陳耀祥出席說明競標結果與後續釋照規劃。

經過2階段的競標，第一波5G頻譜競標終於塵埃落定，5G總標金達新台幣1421.91億元，其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1405.43億元。

競標結束後，電信業者將隨即投入5G基礎設備建置，為了協助加快邁入5G時代腳步，國家通訊傳播委員會（NCC）正與行政院討論，計畫提出5G振興方案，以補助的方式鼓勵業者加速5G建置的進程。

陳耀祥指出，5G競標的標金超出預期近千億元，各部會與電信業者對於標金的運用有許多不同的看法與建議，但詳細使用方式仍需透過跨部會協調，並由行政院拍板通過後才能對外說明。不過加速5G基礎建設、強化各種應用服務、縮短偏鄉的數位落差，是不變的大方向，也是在這三大架構下規劃預算與執行。

NCC主秘蕭祈宏補充說明，雖然目前只是初步構想，但確實有討論規劃5G振興方案，以補助的方式鼓勵業者加速建置，例如業者在承諾的義務之外，若能加速建設腳步，就可獲得部分補助。

陳耀祥強調，編列明年的預算時，會將相關加速建設補助納入，至於今年下半年的補助方式，目前還在與行政院討論。 （編輯：林淑媛）1090221