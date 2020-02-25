中國造紙供給吃緊 華紙早盤逆勢漲

（中央社記者潘羿菁台北25日電）中國大陸原紙供給吃緊，帶動造紙類股的華紙股價緩步墊高，收復5日線8.94元，為造紙類唯一穩定上漲的個股，至於榮成與正隆則是平盤下整理。

儘管中國大陸逐步開工，但是復工速度緩慢，帶動廢紙、原紙與瓦愣紙板全數走揚，自2月17日玖龍、山鷹與理文等大型造紙廠，宣布每噸漲價人民幣50至150元不等，2月21日續漲一波後，昨天玖龍等紙廠再度上調每噸人民幣50元。

正隆表示，大陸原紙價格連波漲價，適逢下游包裝需求強勁，中國各地復工後，急忙出貨帶動紙箱拉貨暢旺，由於供給相當吃緊，因此上游漲價，紙箱報價也能同步反映出去，估計這波行情至少維繫到3月中旬。也因為中國原紙行情增溫，預料漲價效應將外溢到亞洲各地，包括越南廠與台灣廠外銷接單。

在一波看漲氣氛，造紙股的正隆、華紙與榮成早盤翻揚，不過正隆在多空交戰之下，賣壓出籠，漲勢較為疲弱，股價處於平盤之下震盪整理，跌幅約1%，榮成同樣面臨獲利了結，股價在16.45元橫向整理。唯獨華紙一支獨秀，逆勢抗跌，股價守在8.9元至9元之間。（編輯：鄭雪文）1090225