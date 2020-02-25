消弭貧富差距不靠基本工資 陳冲：應發放基本所得

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）機器人逐漸取代人力，新世代金融基金會董事長陳冲認為，面對高度自動化帶來的失業、貧富差距問題，比起提高基本工資，更應建立普遍性基本所得（UBI），政府無條件每月發放固定金額給國民。

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天在再度就「普遍性基本所得」（UBI，又稱無條件全民基本收入）制度，撰文投書媒體。

陳冲表示，台灣移民第二代楊安澤（Andrew Yang），先前挑戰參選美國總統民主黨初選，雖然最終宣布退選，但其實聲勢不錯，楊安澤政見之一正是實施UBI制度，18歲以上的美國公民，無論其收入或就業狀況，政府無條件每人每月發放1000美元（約新台幣3萬元）。

陳冲指出，楊安澤的看法是，基本所得可提供人民固定收入，使其可無後顧之憂去找其他的工作、遇到不好雇主時，擁有更高議價能力，並促進人民心靈和身體的健康、減少一般社福篩選發放的作業成本、並促進勞動市場的效益，讓人民可以找尋到更適合自己的工作。

陳冲也抱持同樣觀點認為，基本所得將可使薪資偏低的基層勞工受惠，同時，許多在家庭工作卻無收入者，例如家庭主婦、許多默默奉獻社會卻無薪水者，如志工，就這些對社會付出有價值的勞力卻未獲得財務報償者，社會仍應提供「購買力」，以示公平。

陳冲引述世界經濟論壇（World Economic Forum）2018年「未來就業報告」指出，至2022年，機器人能完成的工作量將提高為整體的42%，屆時全球將有7500萬人面臨失業，高度自動化帶來的失業及經濟問題，貧窮、貧富差距、社福體系、教育落差、性別平等、官僚主義、少子女化等，將使基本所得制越來越受到重視。

舉例來說，全球已有許多國家正在進行、規劃或高度關注相關實驗性作法，例如加拿大安大略省、美國加州奧克蘭市及荷蘭中部城市烏得勒支、蘇格蘭城市格拉斯哥和法夫行政區等。

陳冲呼籲，為避免貧富差距擴大，促進社會和諧，台灣也應再思考原有作法；有人主張再提高基本工資，但這種沒做好基本功夫、經喊價而由企業買單的方式，終將影響就業機會，尤其是機器人及自助機器當紅的時代。

陳冲建議，應可思考建立「普遍性基本所得」（UBI），以維持國民基本生活保障，藉此讓失業國民參與資源分配、享受自動化減少勞動需求的成果，這是在機器取代人力後，能讓全體人民平均享受生產成果的最佳措施。

他認為，或是可採用負所得志制（EITC），使收入較低的的受薪家庭也有掙脫貧窮陷阱的機會。民眾有基本所得後，因為有退路，會更勇於創業，追求理想生活方式，助於經濟發展及生活品質；只是應如何訂出適當金額，在達到重分配脫貧效果同時，也不會使民眾怠於工作，這才是討論重點。（編輯：楊凱翔）1090225