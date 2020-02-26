造紙漲聲響起 榮成寶隆盤中漲停

（中央社記者潘羿菁台北26日電）紙箱包裝需求漲聲響起，造紙類股今天早盤勁揚，榮成與子公司寶隆亮出漲停板，正隆漲幅逾9%，個股助攻帶動造紙類股指數創16個月新高。

受惠於中國大陸工紙漲價效應，榮成今天成交量爆出逾7萬張大量，接近上午10時股價漲停18.05元，創波段新高，之後打開，來到17.90元。榮成近期為三大法人追捧對象，近10日外資買超張數達1.8萬張。

子公司寶隆負責代理榮成工紙銷售，在「子憑母貴」之下，股價亮出漲停鎖在14.7元。

正隆早盤一度攀上24.75元，漲幅逾9%，之後漲幅收窄，來到23.95元，上漲5.97%，華紙一度勁揚逾7%，來到9.70元。

造紙個股強勢上漲，拉抬造紙指數早盤漲幅超過6%，指數一度來到222.64點，創1年4個月新高。

榮成表示，由於上游廢紙回收廠開工進度緩慢，造成造紙原料供給吃緊，復工之後包裝需求增溫，在供需失衡狀況下，2月以來工紙價格持續上漲，中國大陸包裝紙箱看漲氣氛濃厚。

榮成昨天公告昆山的榮成環科25號正式復工，預期位於浙江4座紙器廠有望接棒在本週內開工，至於造紙廠的平湖與無錫最快要等到2月底、3月初，在武漢肺炎疫情最嚴重的湖北地區，造紙廠與紙器廠遵照當地政府規定，於3月11日開工。（編輯：楊玫寧）1090226