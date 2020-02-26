致茂看好半導體測試設備業務 今年估成長逾1成

（中央社記者張建中新竹26日電）檢測設備廠致茂去年半導體測試設備業務成長22%，董事長黃欽明表示，今年半導體測試業務可望持續成長，將再增加逾1成。

致茂下午召開法人說明會，因武漢肺炎疫情蔓延，法說會改為電話會議方式進行，由黃欽明與財務長應正說明去年營運結果與今年展望。

受子公司威光自動化業績驟減79%影響，致茂集團總營收新台幣139.1億元，年減18%。應正指出，致茂母公司營收81.11億元，年增7%，創下歷史新高；集團量測儀器營收首度突破100億元大關，達105.46億元。

隨著產品組合變化，高毛利產品比重提升，致茂集團毛利率攀高至47%，拉升3個百分點；歸屬母公司淨利18.54億元，年減27%，每股純益4.48元。

展望今年，黃欽明說，過去在半導體領域的努力已有一些成果，去年半導體測試業務成長22%，今年上半年客戶需求動能維持不墜，農曆春節期間員工僅休假一天，其餘時間都在加班趕工。

黃欽明預期，今年半導體測試業務可望較去年再成長逾1成水準，包括IC產品可靠性測試、3D感測元件所需的飛時測距（ToF）測試設備與光纖通訊檢測設備將是主要成長動能。（編輯：張良知）1090226