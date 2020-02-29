5G拚下半年開台 天價標金肺炎疫情來亂

（中央社記者吳柏緯台北29日電）5G時代即將來臨，外界擔憂5G天價競標金拉高成本與武漢肺炎疫情延燒，建置時程恐因此延宕。分析師觀察，5G下半年開台的時程不至於會延後，但疫情若未趨緩，第2季可能會面臨零組件斷鏈的挑戰。

經過2階段的競標，第一波5G頻譜競標終於在2月21日塵埃落定，總標金達新台幣1421.91億元。其中，熱門頻段3.5GHz標金飆到1405.43億元，僅次於義大利與德國，為世界第3。

雖然5G第一波釋照金額創天價，但隨著競標塵埃落定，電信業者將著手5G基地台建置，力拚今年下半年開台。

不過，由於天價標金帶動後續建置成本上升，同時武漢肺炎疫情造成中國大陸的開工時間延後，可能造成產業斷鏈，影響到台灣部分廠商的零組件供應，外界也擔憂，恐使開台時程延宕。

5G商機搶灘 首波基站建置攜手國外大廠

台灣經濟研究院產業分析師邱昰芳受訪時指出，雖然目前中國因為武漢肺炎影響到開工時程，然而台灣首先要建置的設備是大型基站，這些基站是仰賴Nokia、Ericsson等國外大廠，因此影響不大；至於由台灣廠商建置的小型基站，建置時程本來就比較晚，現階段並不會受到衝擊。

邱昰芳進一步說明，例如這次以483.73億元拿下黃金頻段的中華電信，已與晶片業者、硬體設備業者組成國家隊，這些廠商也都可以在未來參與5G的建置；更帶動網通產業今年第1季呈現淡季不淡的成績單。

經濟部統計，今年1月電子零組件業生產指數121.82，年增率17.73%，增幅創下近34個月新高，主要的動能來自於世界各國陸續投入5G建置，帶動電子零組件產業蓬勃發展。

但面對日益擴散的疫情，邱昰芳坦言，網通產業的零組件供應端確實面臨無法開工或是產能不足的困境。不過就她了解，目前台灣主要的網通設備業者，零組件都有一定數量的庫存，短時間不至於受到影響。但若疫情持續發展，今年第2季的時候就有可能面對斷鏈的挑戰，因此也不容太過樂觀。

此外，邱昰芳提到，由於去年美中貿易戰帶動生產基地重新布局，不少廠商遷移到越南或是撤回台灣設廠，原本在國內生產的廠商擴張產能，這些準備反而使廠商在這次疫情衝擊下，得到了喘口氣的機會，受到的傷害因此小了許多。

行動資費丕變 考驗用戶接受度

除了武漢肺炎的不確定因素外，過高的標金也成為電信業者開台的一大挑戰，且由於伴隨的資本支出增加，惠譽評等日前指出，可能使台灣電信業者的財務槓桿惡化，但預期包括市場龍頭中華電信，台灣大哥大、遠傳電信和台灣之星，4家贏得3.5Ghz頻寬競標的業者，會在今年第3季推出5G服務。

資策會產研所資深產業分析師鍾曉君受訪時指出，高標金會使得電信業者在執行基地台布建、提升覆蓋率等計畫時，面臨資本調配的取捨，相關計畫如何排定優先順序，最終必須取決於手頭上還有多少錢可以繼續燒。

鍾曉君認為，前期基地台覆蓋率不足影響網速、覆蓋率提升後卻又缺少殺手級應用，在資費仍然比4G高的情況下，業者最大的挑戰在於能夠提出什麼樣的服務說服消費者轉用5G。

鍾曉君說明，這也是未來台灣5G開台後，電信業者必須面對的挑戰，包含網速、資費設定與殺手級應用提升用戶體驗等。

她以韓國的5G為例，去年上半年剛開台時，確實吸引不少嘗鮮的消費者，使得5G用戶大幅成長，然而後續由於網速不如預期而使得成長逐漸趨緩；等到了下半年，雖然基地台密度提升，卻因為缺少「非5G不可」的應用誘因，無法提升用戶的成長速度。

韓國自2018年5G商轉至今，目前為全球5G用戶滲透率最高的國家。鍾曉君指出，據統計韓國平均每人資料用量達25GB，其中2成流量是用在虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）應用，代表消費者對於大流量影音串流服務需求是存在的，其他國家也聚焦在相關應用。（編輯：林孟汝）1090229