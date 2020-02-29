疫情風暴難平息 大廠示警有斷鏈危機

（中央社記者江明晏台北29日電）武漢肺炎衝擊中國生產供應鏈，恢復狀況恐不如預期，繼蘋果宣布財測難達標後，製鞋大廠寶成也示警復工和缺料危機．更有蘋概供應大廠加速布局中國以外地區，分散生產風險。

武漢肺炎疫情一度造成中國逾80座城市封城或封閉式管理，導致運輸、物流、倉儲零售的困難，市場觀察，即使陸續復工，仍可能引發上游缺料、生產缺工、下游無法出貨等人貨斷流影響。

蘋果日前示警，因供應鏈復工速度不如預期，將導致iPhone全球供貨短缺，且因應防疫，中國直營與經銷通路關閉或縮短營業時間，連帶產品需求也大受影響，2020會計年度第2季財測可能無法達標。蘋果先前預估，第2季（至今年3月底）營收將約630億至670億美元。

蘋果iPhone相關供應商進入搶人大作戰，現階段最大困境在缺工，業者預期，恐怕要到4月以後才能逐步回到比較正常水準，任何一個環節卡關，產業鏈就難以運作；而台灣廠商則陸續調整生產地點與產能以因應客戶需求。

以晶圓廠來說，晶圓代工廠龍頭台積電位於上海松江的8吋廠及南京12吋廠都按照原訂計畫，配合中國政府防疫法規於10日復工。法人估計，台積電大陸廠占總產能比重僅個位數百分比，台灣仍是台積電生產重鎮。

鴻海日前公告，受疫情影響，在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規的原則下，中國大陸主要廠區的復工進度會較為謹慎，對全年營收確實會有負面影響。

PCB（印刷電路板）廠欣興因疫情影響黃石廠停工，其餘廠已陸續復工，但產能利用率尚低，需觀察下游拉貨需求。健鼎生產據點分別位於江蘇無錫及湖北仙桃，若疫情擴大，江蘇廠能調度支應，對客戶供應可維持；被動元件廠龍頭國巨中國廠區逐漸復工，並調整台灣高雄廠區產能支應，期盼滿足客戶急單需求。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，從蘋概股的角度來看，第1季營收受疫情波及，恐比原本應有的水準表現更為弱勢，而第2季也屬傳統淡季，產能利用率本來就低，可趁機拉高，以補第1季的不足，降低全年營收受疫情的影響程度。

除了蘋果供應鏈之外，全球製鞋龍頭大廠寶成28日晚間發布公告示警，因疫情影響，旗下負責生產端的裕元工業及負責零售端的寶勝國際，上半年營收獲利都將有重大不利影響，擬採取相關成本管控措施。

寶成說明，裕元工業位於中國地區的生產基地，除湖北省的生產線因當地政府要求延遲復工日期至3月11日外，已大致恢復運作，然而，由於某些地區因當地政府實施交通及人流管制措施，部分員工仍未能按原定計畫返回工廠上班，需要時間才能逐步恢復至全面正常運作；疫情發生前，裕元工業在中國生產出貨量占約13%，其中湖北省生產量占不到2%。

因應防疫，寶成旗下寶勝國際在中國地區的大部分零售門店目前暫停營業，零售方面同樣受到影響。

另外，疫情對寶成的影響也外溢到非中國地區，寶成在中國以外的生產線如越南、印尼廠部分原材料供應來自中國，而上游鞋材在中國地區供應商復工狀況不一，導致部分原材料出現短缺，恐導致延遲出貨；

疫情重創中國生產供應鏈，加上因應中美貿易戰客戶Out of China需求，不少大廠加速非中國生產據點布局，產業人士透露，由於美中貿易摩擦暫歇，許多電子業台廠放緩海外布局腳步，但疫情爆發後，將重新推動大廠在東南亞的布局。

蘋果供應鏈、台灣電聲元件大廠美律週五宣布，將攜手中國立訊集團赴越南投資設立新公司，看好越南生產成本較低，相對東南亞國家供應鏈完整。

近年台商經歷中國環保限制令、中美貿易戰及此次武漢肺炎疫情，工研院產科國際所建議，台廠如PCB等主要產能在中國大陸的產業，應加速進行全球化生產布局。

此外，分析師王兆立表示，全球後續疫情發展，及供應鏈斷鏈危機是否自中國進一步擴及日本與韓國，料將牽動武漢肺炎疫情對經濟產業衝擊程度是否加劇，備受市場關注。（編輯：張均懋）1090229