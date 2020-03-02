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疫情重傷 2月車市大減30.6%

最新更新：2020/03/02 18:22

（中央社記者韓婷婷台北2日電）在武漢肺炎疫情、元月交車旺季已過雙重衝擊下，車商統計，2月新車掛牌數僅剩2萬7350輛、月減30.6%，不過因去年同期適逢春節長假，比較基數較低，今年年成長仍有39.3%。

車商表示，武漢肺炎負面影響正在蔓延，的確影響消費者來客數，各廠牌皆在2月祭出擴大優惠策略，減少銷售衰退幅度，加上部分消費者為了避免在疫情期間搭乘大眾運輸工具，多少穩住銷售總量，不過，車商普遍提出延遲購買看法，對後續車市景氣並沒有太悲觀。

累計至今年2月止，台灣新車掛牌數6萬6767輛，較去年同期成長4.7%，進口車在疫情當中銷售相對不受影響，前2個月掛牌數3萬3419輛，年增16.2%，市佔率再度突破5成，達到50.1%。

和泰車預估，3月因工作天數增加，單月整體市場將可回到3萬3000輛水準，仍將較去年同期成長，推估第1季市場掛牌數約可達到9萬9767輛，年增4%；不過也有車商擔心，汽車供應鏈斷鏈的疑慮尚在，需密切觀察中國大陸及韓國疫情發展。

除了疫情讓消費者較不敢出門賞車外，今年農曆春節落在1月，春節前交車潮也讓2月車市相對清淡，前10大車廠中，僅Suzuki逆勢成長18.2%，龍頭豐田（Toyota）月減達42.2%最為明顯，日產（Nissan）月減37.7%，福特（Ford）月減幅度也達38%，都是受影響較重的品牌。

對於全年車市展望，車商普遍認為，目前有消費者信心以及零件斷鏈的隱憂，雖各品牌零組件維持相當庫存，但若生產基地零組件上半年無法恢復正常，恐影響全年車市預估，其中，5、6月的復工進度將是關鍵。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1090302

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