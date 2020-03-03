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首頁 / 證券

崇越電去年每股賺5.1元 擬發現金股利3.6元

最新更新：2020/03/03 17:11

（中央社記者吳家豪台北3日電）電子化學材料通路商崇越電今天公布2019年財報，稅後淨利新台幣3.76億元、年減18.9%；每股盈餘5.1元；董事會通過去年將配發現金股利3.6元，以保留現金因應武漢肺炎疫情變化。

崇越電2019年合併營收77.72億元、歸屬母公司稅後淨利3.76億元，分別年減9%及18.9%。崇越電表示，2019年因原物料價格下滑及美中貿易戰干擾，導致營收及獲利均下滑；另因2019年初完成現金增資致股本膨脹，稀釋每股獲利。

此外，崇越電董事會通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利3.6元，發放率70%左右，略低於往年約80%，主要考量目前全球受到武漢肺炎病毒影響經濟景氣，未來市況仍存在諸多不確定因素，因此多保留一些現金部位，以因應後續可能狀況。

崇越電指出，目前貿易戰對全球經濟影響已逐步淡化，矽利光原料價格及供需狀態也回復平穩狀態。但今年開春以來全球受到武漢肺炎病毒影響經濟景氣，其中以中國最嚴重，各地出現延遲暫緩開工情形，崇越電將持續密切留意疫情對產業市場的影響，適時做出因應措施。（編輯：蘇志宗）1090303

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