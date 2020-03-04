王銘陽退休 中壽董事長由40年搭檔郭瑜玲接棒

（中央社記者劉姵呈台北4日電）開發金控總經理暨中國人壽董事長王銘陽今天宣布退休，不過，過去近40年與王銘陽並肩作戰的搭檔、中壽副董事長郭瑜玲並未同進退，將接任董事長職位。

開發金旗下中國人壽今天發布重訊補選董事長，將由開發金執行副總經理、中壽副董事長郭瑜玲接任。

此消息一出，立即引起內部員工熱議，郭瑜玲曾任南山人壽副總經理、中國平安保險集團副投資執行官，過去近40年來，一直跟隨王銘陽同進退，今天王銘陽宣布退休，但郭瑜玲將繼續留在中壽，且接任董事長一職。

內部員工透露，王銘陽早已寄出內部信，告知員工要退休訊息，將一併辭去開發金總經理及中壽董事長職位，並向大家告別，針對去年中壽獲利創56年來歷史新高，向公司同仁表達感謝。此外，當時他也在信中點名近40年搭檔郭瑜玲，將會繼續留在中壽。

中壽表示，郭瑜玲自2003年初加入中壽後，帶領經營團隊陸續完成瑞士商環球瑞泰人壽台灣分公司及英國保誠人壽台灣主要資產與營運業務二大併購案，使中壽躍升為台灣第5大壽險公司。

郭瑜玲以超強執行力為中壽整理投資部位，調理體質；對於風險控管的堅持，使中壽在2008年金融風暴中，為台灣大型保險公司中唯一未投資任何次級房貸及不良資產，故無任何資產減損，成功避開次貸風暴的保險公司。（編輯：楊凱翔）1090304