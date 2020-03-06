伺服器市場需求旺 新唐股價一度強漲逾3%

（中央社記者張建中新竹6日電）伺服器市場需求強勁，伺服器管理晶片廠信驊早盤股價攀高至新台幣1110元，再創歷史新高價，並帶動伺服器遠端管理晶片廠新唐股價同步走高，一度漲逾3%。

武漢肺炎疫情延燒，不僅口罩、耳溫槍及額溫槍等相關防疫物資供不應求，同時帶動宅經濟發展，遊戲機需求增加，資料中心伺服器需求也相當強勁。

受惠伺服器需求暢旺，除記憶體下半年報價可望走揚，伺服器管理晶片需求也不斷升溫，信驊即因客戶追加訂單，看好今年營收可望成長15%，表現將優於年初預期的10%水準。

信驊在市場買盤積極湧入下，5日股價強攻漲停，達1095元，今年早盤延續強勁走勢，達1110元，漲15元，再創歷史新高價。

新唐近年在伺服器遠端管理晶片市場也有不錯斬獲，成功打進戴爾等大廠供應鏈，市場看好新唐營運可望同步受惠伺服器市場需求成長。

此外，新唐預計今年6月完成收購Panasonic旗下半導體事業PSCS，屆時將可跨足影像感測器（CIS）領域，也將可受惠CIS市場供不應求熱況。

新唐今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達43.35元，漲1.35元，漲幅約3.21%。（編輯：趙蔚蘭）1090306