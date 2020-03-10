台康第二階段生物相似藥授權里程碑達標

（中央社記者韓婷婷台北10日電）台康生技乳癌生物相似藥EG12014，繼先前完成第一階段生物相似藥授權里程碑並收到第一階段里程碑金後，於今年2月準時完成第二階段里程碑，是目前台灣第一家也是唯一一家將研發中生物相似藥成功授權給國際大藥廠的生技公司。

台康生技去年4月與全球學名藥及生物相似藥大廠Sandoz AG，簽訂乳癌生物相似藥EG12014除台灣及中國大陸以外的全球專屬授權銷售合約，簽約及里程碑金額總計7000萬美元，及產品上市後的銷售分潤。

台康表示，繼去年6月份收到簽約金美金500萬元外，先前也達成第一階段生物相似藥授權里程碑並收到第一階段里程碑金，今年2月又準時完成第二階段里程碑，已依會計準則逐期認列營收，對於營運與後續開發都有雙重實質效益。

台康生技EG12014/EGI014（trastuzumab生物相似藥）國際多國多中心第三期臨床試驗依規劃持續收案，11個國家同步依試驗計畫執行臨床三期試驗中。

受惠里程碑金、授權簽約金認列及委託研發暨生產服務（CDMO）業務成長，2月營收新台幣8681萬元，月增78.73%，年增467.92%，累計前2月營收1.35億元，年增222.4%。（編輯：張均懋）1090310