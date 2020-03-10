更多編輯台推薦新聞：
專訪／311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中
政治

專訪／311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中

影片／廣原小熊不僅上樹還下水 珍貴泡水畫面曝光
地方

影片／廣原小熊不僅上樹還下水 珍貴泡水畫面曝光

美股崩跌23年來首見暫停交易 熔斷機制報你知
證券

美股崩跌23年來首見暫停交易 熔斷機制報你知

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／居家隔離檢疫及照顧者有補償 每日領千元
首頁 / 證券

投信公會理事長張錫：台股高股息將吸引資金回流

最新更新：2020/03/10 17:24

（中央社記者韓婷婷台北10日電）武漢肺炎疫情蔓延，再加上國際油價崩盤，美股9日崩跌2013點；投信投顧公會理事長張錫表示，當債券收益率越來越低，相信擁有高殖利率的台股將吸引海外資金大舉回流。

面對市場恐慌情緒高漲，張錫今天表示，市場恐慌到極致時，現在再談避險效益已不大，反而是逢低分批加碼台股的好時機。資金從海外債券獲利了結回流轉戰台股高股息的趨勢正持續發生中。

他分析，全球低利率趨勢下，市場資金勢必尋求有收益的商品，過去債券收益都有5%至6%水準，現在只剩1%至2%，還需承擔匯率風險，吸引力逐漸降低；相對台股長期平均殖利率在4%以上，擁有全球高殖利率優勢，相當誘人，將會是未來吸引資金進駐的最大誘因。

張錫認為，此次美股修正很快不是壞事，美股、利率、油價修正一次到位，預計後續還會在疫情等相關干擾下反覆打底一段時間，基本面利空則可望在第1季出盡，第2季逐步回到上升軌道。

衝擊此波大修正的武漢肺炎，他認為，回顧歷史，雖然也許不會像SARS（嚴重急性呼吸道症候群）一樣消失不見，但預期將逐步獲得控制，預估2個月後會較明朗，解藥跟疫苗的發展將是重要關鍵；從中國經驗觀察，歐美區域恐怕還需2個月時間才能控制，這對供給面及需求都會有影響，預料上半年經濟數據不會好，需求會遞延到下半年。

從基本面來看，張錫表示，預計大陸工廠端在第2季可以見到較顯著的恢復，5G相關產業將扮演領頭羊，產業需求會遞延，不會不見，整體需求雖然削減，但他舉例5G手機去年不到2000萬支，今年即使從原估的2.3億至2.5億支下修至1.5億至1.8億支，成長力道仍然是數倍之多，且會集中在下半年。基本面利空可望在第1季出盡。（編輯：楊玫寧）1090310

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報