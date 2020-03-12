數字科技擬發現金股利12.8元 配息率91%

（中央社記者吳家豪台北12日電）網路生活平台數字科技今天公布2019年財報，稅後淨利新台幣6.01億元，年減0.82%；每股盈餘14.14元；董事會今天通過配發現金股利每股12.8元，配發率91%，以今天收盤價200元計算，現金殖利率達6.4%。

數字科技2019年進行體質優化，且受惠台灣房市交易熱絡，591房屋交易網去年營收年增13%，推升全年合併營收達14.68億元，年減0.72%；若排除整併電商平台「名品會」的因素，去年營收小幅成長3%。

觀察2019年數字科技各平台營收比重，591房屋交易網占60%，8591寶物交易網占23%，8891汽車交易網占8%，518人力銀行占9%。

受惠產品組合優化及費用控制得宜，數字科技2019年稅後淨利達6.01億元，年減0.82%；每股稅後盈餘（EPS）14.14元，獲利維持穩健表現。

展望今年，數字科技表示，總統大選結束，且台灣房市不確定因素排除，591房屋交易網可望穩健發展，加上8891汽車網整合新車與中古車平台，擴增影音開箱、專業編輯與可信評測等服務內容，並持續加強交易安全及實名認證，增加競爭優勢，帶動數字科技2月營收年增4.84%。

數字科技指出，8591寶物交易網受惠農曆年節紅包效應以及宅經濟發威，營運穩健發展，且隨著香港8591寶物交易網及婚禮服務媒合平台「結婚吧」可望於今年啟動收費，有助推升營運朝正向發展。（編輯：鄭雪文）1090312