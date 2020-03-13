台股崩跌740點 鴻海重挫6%市值失守兆元

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美股道瓊崩跌2352點，台股早盤重挫逾740點，跌破萬點大關，鴻海股價也受累，一度跌破70元，最低來到69.9元，大跌6.42%，市值失守新台幣兆元大關，來到9690億元。

外資法人12日賣超鴻海達3萬3435張，三大法人賣超鴻海達3萬7862張，外資法人連續5個交易日賣超鴻海達8萬8264張，三大法人賣超達9萬6133張。

鴻海創辦人郭台銘12日指出，中國大陸廠區復工進度超乎預期和想像，復工進展平順。他認為，近期美國股市大跌，主要不是疫情的影響，而是油價的戰爭。今年全球經濟仍處於不確定性，另外消費市場可否繼續成長，也是關鍵。全球股災對主要客戶也產生無法避免的影響，全球經濟面臨挑戰。

鴻海日前在線上法說會中表示，中國大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

展望今年第1季四大產品線表現，消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。

展望上半年，鴻海預期今年上半年業績有機會較往年同期持平。武漢肺炎疫情對首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。

在毛利率改善部分，鴻海重申，集團規劃到2025年毛利率到10%的長期方向目標不變。

法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績力拚微幅成長1%到3%區間。（編輯：張均懋）1090313